Chiclayo: familias de la urbanización Las Flores llevan tres días sin luz y piden ayuda

Erick Verástegui Calderón se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que los vecinos de la urbanización Las Flores, ubicada en el distrito de Picsi, provincia de Chiclayo (región de Lambayeque), llevan más de tres días sin servicio de energía eléctrica.

Explicó que la empresa Ensa cortó el suministro eléctrico, lo que ha provocado problemas a los residentes, como la pérdida de alimentos perecibles.

La situación se agravó la mañana de este sábado, cuando las familias también se quedaron sin agua potable. Verástegui detalló que en la mayoría de viviendas el servicio de agua depende de bombas eléctricas, que, al no contar con energía, han dejado de funcionar.

“El agua se acaba hoy, pues los tanques no se llenan sin la bomba que funciona con luz. Usualmente, el tanque dura uno o dos días, pero ya vamos tres días sin electricidad”, dijo.

Erick hizo un llamado a Osinergmin para que intervenga en el caso, ya que —según indicó— ya presentó una denuncia formal ante la empresa Ensa por la demora en restablecer el servicio. Asimismo, pidió a las autoridades una pronta solución.