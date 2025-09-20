menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Chiclayo: familias de la urbanización Las Flores llevan tres días sin luz y piden ayuda

Rotafono de RPP | Un vecino comentó que también se han quedado sin agua potable, ya que, en la mayoría de casas, el servicio depende de bombas eléctricas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Erick Verástegui Calderón espera que el servicio de luz pueda restablecerse cuanto antes debido a que sin servicio eléctrico. no tienen agua.
Erick Verástegui Calderón espera que el servicio de luz pueda restablecerse cuanto antes debido a que sin servicio eléctrico. no tienen agua.

Erick Verástegui Calderón se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que los vecinos de la urbanización Las Flores, ubicada en el distrito de Picsi, provincia de Chiclayo (región de Lambayeque), llevan más de tres días sin servicio de energía eléctrica.

Explicó que la empresa Ensa cortó el suministro eléctrico, lo que ha provocado problemas a los residentes, como la pérdida de alimentos perecibles.

La situación se agravó la mañana de este sábado, cuando las familias también se quedaron sin agua potable. Verástegui detalló que en la mayoría de viviendas el servicio de agua depende de bombas eléctricas, que, al no contar con energía, han dejado de funcionar.

“El agua se acaba hoy, pues los tanques no se llenan sin la bomba que funciona con luz. Usualmente, el tanque dura uno o dos días, pero ya vamos tres días sin electricidad”, dijo.

Erick hizo un llamado a Osinergmin para que intervenga en el caso, ya que —según indicó— ya presentó una denuncia formal ante la empresa Ensa por la demora en restablecer el servicio. Asimismo, pidió a las autoridades una pronta solución.

Te recomendamos
EsSalud: piden ayuda para que adulta mayor reciba atención, pero indican que el especialista está en huelga

EsSalud: piden ayuda para que adulta mayor reciba atención, pero indican que el especialista está en huelga

 Rímac: familia pide ayuda para buscar a adulta mayor con demencia

Rímac: familia pide ayuda para buscar a adulta mayor con demencia

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
agua pobladores Rotafono Lambayeque Lima
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Juan de Lurigancho: paciente necesita ampollas para tratar hongos en la sangre

San Juan de Lurigancho: paciente necesita ampollas para tratar hongos en la sangre

 Chorrillos: piden que se reprograme operación de abuelito con artrosis en EsSalud

Chorrillos: piden que se reprograme operación de abuelito con artrosis en EsSalud

 Chosica: choferes de colectivos denuncian que extorsionadores amenazan con atentar contra sus vidas

Chosica: choferes de colectivos denuncian que extorsionadores amenazan con atentar contra sus vidas

 Trasladan a bebé chimbotano con enfermedad al corazón al INSN San Borja

Trasladan a bebé chimbotano con enfermedad al corazón al INSN San Borja
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot