Chiclayo: reportan faltan de medicamentos en el Hospital Almanzor Aguinaga para paciente con esclerodermia

Maria Vilcabana Sánchez es una ciudadana que padece de esclerosis sistémica progresiva; también llamado esclerodermia y se atiende desde hace varios meses en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, ubicado en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Ella se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que este hospital chiclayano no cuenta con dos medicamentos, de los cuales, uno es fundamental para controlar la fibrosis que tiene. La señora vive en Amazonas, pero fue referida al departamento lambayecano al no haber especialistas en el establecimiento de salud en el que estaba.

La mujer ha llamado varias veces al hospital Almanzor Aguinaga, pero no la han atendido y eso es vital porque no sabe cuándo habrá este medicamento esencial para su salud; el ácido micofenólico. Por esta razón, hace un pedido público de ayuda a EsSalud para que haya un abastecimiento inmediato, pues muchos pacientes están a la espera.