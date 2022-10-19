Chiclayo: reportan faltan de medicamentos en el Hospital Almanzor Aguinaga para paciente con esclerodermia

La paciente se atendía en Amazonas, pero fue trasladada a Chiclayo a un hospital de mayor complejidad | Fuente: Andina/Rotafono
Maria Vilcabana Sánchez es una ciudadana que padece de esclerosis sistémica progresiva; también llamado esclerodermia y se atiende desde hace varios meses en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, ubicado en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.
Ella se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que este hospital chiclayano no cuenta con dos medicamentos, de los cuales, uno es fundamental para controlar la fibrosis que tiene. La señora vive en Amazonas, pero fue referida al departamento lambayecano al no haber especialistas en el establecimiento de salud en el que estaba.
La mujer ha llamado varias veces al hospital Almanzor Aguinaga, pero no la han atendido y eso es vital porque no sabe cuándo habrá este medicamento esencial para su salud; el ácido micofenólico. Por esta razón, hace un pedido público de ayuda a EsSalud para que haya un abastecimiento inmediato, pues muchos pacientes están a la espera.
Estos son los documentos médicos que tiene la señora de 58 años | Fuente: Rotafono
Para tratar la esclerosis que padece, los médicos le recetaron cinco medicinas y tres las consiguió ahí mismo: Amlodipino, conocido como Besilato, carbonato de calcio y alendronico ácido, conocido como sal sódica. Sin embargo, no cuentan con colecalciferol o vitamina D3 y con el ácido micofenólico.
"Hace nueve meses me han cambiado por un medicamento que se llama ácido micofenólico, que también sirve para los paciente de trasplante, pero a mí me dan para para contener lo que es la fibrosis", sostuvo Maria Vilcabana. Además, sostuvo que aquel mal le ha afectado varios órganos vitales como el hígado y el plumón.
"Ni siquiera encuentro en las farmacias en Chiclayo porque no es tan comercial y yo no puedo dejar de tomarlo", agregó la ciudadana que vive en la provincia de Rodríguez de Mendoza. Y es que este medicamento sirve para frenar su enfermedad; por lo que, tomarlo es esencial para su estado de salud.
La señora solicita a las autoridades de salud correspondientes para que agilicen los trámites burocráticos y lleguen estos medicamentos a este hospital de Chiclayo. "Por favor, acelerar la compra o hacer llegar estos medicamentos al que me atiende porque yo vivo en Amazonas", sostuvo.
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