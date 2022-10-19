menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Chiclayo: reportan faltan de medicamentos en el Hospital Almanzor Aguinaga para paciente con esclerodermia

Rotafono de RPP | La señora de 58 años con esclerosis sistémica progresiva señaló que el hospital Almanzor Aguinaga de Chiclayo no cuenta con ácido micofenólico ni con vitamina D3.
| | Victor Pacheco
La paciente se atendía en Amazonas, pero fue trasladada a Chiclayo a un hospital de mayor complejidad

La paciente se atendía en Amazonas, pero fue trasladada a Chiclayo a un hospital de mayor complejidad | Fuente: Andina/Rotafono

Maria Vilcabana Sánchez es una ciudadana que padece de esclerosis sistémica progresiva; también llamado esclerodermia y se atiende desde hace varios meses en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, ubicado en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Ella se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que este hospital chiclayano no cuenta con dos medicamentos, de los cuales, uno es fundamental para controlar la fibrosis que tiene. La señora vive en Amazonas, pero fue referida al departamento lambayecano al no haber especialistas en el establecimiento de salud en el que estaba.

La mujer ha llamado varias veces al hospital Almanzor Aguinaga, pero no la han atendido y eso es vital porque no sabe cuándo habrá este medicamento esencial para su salud; el ácido micofenólico. Por esta razón, hace un pedido público de ayuda a EsSalud para que haya un abastecimiento inmediato, pues muchos pacientes están a la espera.

Estos son los documentos médicos que tiene la señora de 58 años

Estos son los documentos médicos que tiene la señora de 58 años | Fuente: Rotafono

Paciente fue referida de Amazonas a Chiclayo 

Para tratar la esclerosis que padece, los médicos le recetaron cinco medicinas y tres las consiguió ahí mismo: Amlodipino, conocido como Besilato, carbonato de calcio y alendronico ácido, conocido como sal sódica. Sin embargo, no cuentan con colecalciferol o vitamina D3 y con el ácido micofenólico.

"Hace nueve meses me han cambiado por un medicamento que se llama ácido micofenólico, que también sirve para los paciente de trasplante, pero a mí me dan para para contener lo que es la fibrosis", sostuvo Maria Vilcabana. Además, sostuvo que aquel mal le ha afectado varios órganos vitales como el hígado y el plumón.

"Ni siquiera encuentro en las farmacias en Chiclayo porque no es tan comercial y yo no puedo dejar de tomarlo", agregó la ciudadana que vive en la provincia de Rodríguez de Mendoza. Y es que este medicamento sirve para frenar su enfermedad; por lo que, tomarlo es esencial para su estado de salud.

La señora solicita a las autoridades de salud correspondientes para que agilicen los trámites burocráticos y lleguen estos medicamentos a este hospital de Chiclayo. "Por favor, acelerar la compra o hacer llegar estos medicamentos al que me atiende porque yo vivo en Amazonas", sostuvo.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Chiclayo Lambayeque hospital almanzor aguinaga asenjo falta de medicamentos rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Isidro: peatones reportan constantes averías en semáforos en el cruce de la av. Javier Prado y el jirón Masías

San Isidro: peatones reportan constantes averías en semáforos en el cruce de la av. Javier Prado y el jirón Masías

 La Molina: restablecen servicio de agua potable en la urbanización Las Colinas luego de más de 24 horas

La Molina: restablecen servicio de agua potable en la urbanización Las Colinas luego de más de 24 horas

 San Bartolo: vecinos reportan que oleaje anómalo originó grandes forados en veredas del malecón

San Bartolo: vecinos reportan que oleaje anómalo originó grandes forados en veredas del malecón

 Los Olivos: familia busca a adulto mayor que desapareció hace cinco meses

Los Olivos: familia busca a adulto mayor que desapareció hace cinco meses
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot