Chiclayo: obra paralizada de colegio obliga a que 160 niños estudien en condiciones precarias

Margarita Mejía Pita, directora del colegio de educación inicial N.° 044 Capullitos de Rosa, de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que se culmine la reconstrucción de la institución educativa que se encuentra abandonada hace cinco años.

La directora Margarita informó que los trabajos de rehabilitación del centro educativo empezaron en el 2021 y hasta el momento permanecen paralizados debido a la falta de presupuesto.

La docente explicó que, a pesar de existir un expediente técnico aprobado para finalizar los trabajos, la municipalidad alega una falta de presupuesto y ha entregado documentación incompleta al gobierno regional para que se reinicie la obra.