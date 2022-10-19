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Chiclayo: obra paralizada de colegio obliga a que 160 niños estudien en condiciones precarias

Rotafono de RPP | En el inicio del año escolar, la directora del centro educativo inicial Capullitos de Rosa, en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, exige la culminación de los trabajos de reconstrucción.
| | Laura Urbina Saldaña
Así luce la construcción en abandono de las aulas del colegio Capullitos de Amor.
Así luce la construcción en abandono de las aulas del colegio Capullitos de Amor. | Fuente: Rotafono

Margarita Mejía Pita, directora del colegio de educación inicial N.° 044 Capullitos de Rosa, de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que se culmine la reconstrucción de la institución educativa que se encuentra abandonada hace cinco años.

La directora Margarita informó que los trabajos de rehabilitación del centro educativo empezaron en el  2021 y hasta el momento permanecen paralizados debido a la falta de presupuesto. 

La docente explicó que, a pesar de existir un expediente técnico aprobado para finalizar los trabajos, la municipalidad alega una falta de presupuesto y ha entregado documentación incompleta al gobierno regional para que se reinicie la obra. 

Aulas de colegio Capullitos de Rosa siguen inclusas en el pueblo joven Santa Rosa.

Aulas de colegio Capullitos de Rosa siguen inclusas en el pueblo joven Santa Rosa. | Fuente: Cortesía.

Escolares estudian en malas condiciones 

Esta situación ha obligado a que la directora pida prestado los ambientes de la I.E. N° 11054 Antonio José de Sucre para que los 160 alumnos, de entre 3, 4 y 5 años no dejen de estudiar. 

La maestra lamentó que este año volverán a clases en aulas precarias y espacios inadecuados, ya que el centro educativo en construcción sigue abandonado. 

La autoridad escolar exige voluntad política y una solución inmediata para que los alumnos estudien en buenas condiciones.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
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