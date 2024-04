Chiclayo: paciente con artrosis reumatoide consiguió medicamentos tras dos meses de espera

[NOTA ORIGINAL]

El paciente tiene cita con su especialista en reumatología cada tres meses, su última revisión fue el 22 de enero. Aquel día le dieron una nueva receta con los medicamentos que debía tomar durante los próximos meses, sin embargo, al acercarse hasta la farmacia del hospital le informaron que no contaban con Omeprazol y Leflunomida.

El Omeprazol sirve para controlar la acidez estomacal, mientras la Leflunomida disminuye la inflamación y ralentiza el progreso de la artritis reumatoide.

El adulto mayor se había visto obligado a llamar semanalmente para consultar si han reabastecido al centro médico, sin éxito. Ya habian pasado más de dos meses en los que no pudo tratarse completamente, por lo que presentaba dolor en las articulaciones y deformaciones en dedos, hombros y tobillos que no le permitian movilizarse. Juanito no tiene los recursos económicos para poder comprar sus medicamentos por su cuenta.

Asimismo, hace dos meses viene buscando la cita que necesita para que le den una nueva receta para sus medicamentos, pero desde enero le indican que no hay disponibilidad.