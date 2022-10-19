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Chiclayo: piden trasladar con urgencia a Lima a epidemiólogo que sufrió hemorragia cerebral

Rotafono de RPP | Lenin Torres Rosillo, el epidemiólogo que combate la fiebre amarilla y rabia silvestre en la región Amazonas necesita una ambulancia aérea para evacuarlo al Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima.
| | Laura Urbina Saldaña
Sus colegas hacen un llamado a las autoridades de EsSalud para que aceleren el proceso y logren salvar la vida de Lenin Torres Rosillo.

Sus colegas hacen un llamado a las autoridades de EsSalud para que aceleren el proceso y logren salvar la vida de Lenin Torres Rosillo. | Fuente: Rotafono

Desde la región Lambayeque, un grupo de epidemiólogos solicita con urgencia el traslado de su colega, Lenin Torres Rosillo, de 39 años, al Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima, para que le brinden atención especializada, luego de que sufriera una hemorragia cerebral.

El 4 de mayo, el paciente sufrió una hemorragia cerebral en Amazonas y, tras ser evaluado en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud de Chiclayo, los especialistas determinaron que requiere atención de alta complejidad en el Hospital Almenara.

“Él es un epidemiólogo y el día 4 de mayo sufrió una hemorragia cerebral estando en Bagua y fue trasladado de inmediato hacia la ciudad de Chiclayo”.

Aunque los trámites administrativos ya fueron gestionados, la falta de una ambulancia aérea impide su transporte inmediato. Sus allegados y compañeros temen por su vida, ya que su estado de salud es crítico y se deteriora rápidamente.

“Llegó el lunes por la madrugada a Chiclayo al Hospital Heysen, pero por la capacidad resolutiva el Hospital Almanzor Aguinaga decidió referirlo a Lima. Ya se hizo todo el trámite y tiene la aceptación del Hospital Almenara, pero el trámite administrativo para la ambulancia aérea demora, lo que está restando minutos y horas que pueden ser valiosas para su vida”, expresó Fabiola Quijano.

Lenin Torres Rosillo, el epidemiólogo que combate la fiebre amarilla y rabia silvestre en la selva necesita apoyo y traslado urgente a Lima. Sus colegas hacen un llamado a las autoridades de EsSalud para que aceleren el proceso y logren salvar la vida del profesional.

“Requerimos el apoyo del presidente ejecutivo de Essalud para su traslado inmediato”, solicitó Fabiola Quijano.

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