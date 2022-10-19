Chiclayo: piden ayuda para conseguir medicamentos para adulto mayor con operación de corazón

José Luis Dávila Merino se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y conseguir medicamentos para su hermano Jesús Dávila Merino, quien acaba de salir de una operación al corazón y se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Almanzor Aguinaga, de EsSalud, en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.

José Luis dijo que su hermano necesita las ampollas de Amiodarona, Dobutamina y Vasopresina debido a la gravedad de su salud, pero cuando acude a la farmacia del hospital, estas medicinas se registran como agotadas, según denunció.

José comentó que, el último domingo, su hermano ha presentado neumonía, por lo que le están recetando más medicinas, las cuales la familia ha tenido que comprar particularmente debido a que no las han encontrado en el Seguro Social.

"(Las ampollas) son muy caras y ya no tenemos dinero para comprar. Las medicinas la hemos comprado en la calle y los gastos superan los cinco mil soles. Queremos ser atendidos y que nos reembolsen lo que hemos gastado. Igual que yo hay muchos pacientes que reclaman lo mismo. (...) Las tres nos piden diariamente", explicó.