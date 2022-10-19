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Chiclayo: piden ayuda para conseguir medicamentos para adulto mayor con operación de corazón

Rotafono de RPP | Desde la ciudad de Chiclayo, José Luis contó que a su hermano Jesús Dávila Merino, de 69 años, le colocaron una válvula en el corazón el 9 de julio en el Hospital Almanzor Aguinaga de EsSalud, por presentar problemas cardíacos, pero no hay ampollas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
José revela que le han informado el último domingo que su hermano ha presentado neumonía por lo que le están recetando más medicinas

José revela que le han informado el último domingo que su hermano ha presentado neumonía por lo que le están recetando más medicinas

José Luis Dávila Merino se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y conseguir medicamentos para su hermano Jesús Dávila Merino, quien acaba de salir de una operación al corazón y se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Almanzor Aguinaga, de EsSalud, en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque

José Luis dijo que su hermano necesita las ampollas de Amiodarona, Dobutamina y Vasopresina debido a la gravedad de su salud, pero cuando acude a la farmacia del hospital, estas medicinas se registran como agotadas, según denunció. 

José comentó que, el último domingo, su hermano ha presentado neumonía, por lo que le están recetando más medicinas, las cuales la familia ha tenido que comprar particularmente debido a que no las han encontrado en el Seguro Social.

"(Las ampollas) son muy caras y ya no tenemos dinero para comprar. Las medicinas la hemos comprado en la calle y los gastos superan los cinco mil soles. Queremos ser atendidos y que nos reembolsen lo que hemos gastado. Igual que yo hay muchos pacientes que reclaman lo mismo. (...) Las tres nos piden diariamente", explicó. 

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José Luis contó que a su hermano Jesús Dávila Merino, de 69 años, le colocaron una válvula en el corazón el pasado 9 de julio por presentar problemas cardíacos. Sin embargo, la válvula se habría movido y tuvieron que operarlo otra vez el 10 de julio, según dijo el familiar. 

"A mi hermano Jesús Edgardo le operaron del corazón el día nueve de julio para ponerle una válvula, está lo colocaron mal y tuvieron que operarlo nuevamente el día 10, pero esta vez a pecho abierto, ya han pasado 12 días y él sigue entubado en coma, lo peor de todo es que toda la medicina nos hacen comprar en la calle y son medicinas caras”, afirmó José Luis. 

La familia pide ayuda a las autoridades de EsSalud para que le puedan brindar los medicamentos debido a que ya no cuentan con los recursos económicos para costear la compra de estos. 

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