Chimbote: piden que mujer con pancreatitis y quiste renal sea referida y operada en el Hospital Guillermo Almenara

Desde la ciudad de Chimbote, Mariela Méndez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermana Ana Luz Méndez Pajuelo, de 44 años, quien tiene pancreatitis y quiste renal. La mujer necesita ser referida al Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, situado en el distrito limeño de La Victoria, para ser operada.



Mariela cuenta que su hermana está internada, desde mediados de marzo, en el Hospital III de EsSalud Chimbote debido a los fuertes dolores de vesícula en el abdomen y espalda.

La madre de familia también pasó por diversos exámenes y en una última resonancia magnética se determinó que la mujer tiene pancreatitis leve y un quiste renal.

Según Mariela, personal del Hospital III de EsSalud ha solicitado la referencia el 7 de abril, pero en el Hospital Guillermo Almenara han respondido que no hay camas para recibir a la paciente.



“Mi hermana está mal de la vesícula y ya tiene como un mes en el hospital y supuestamente ya han hecho los papeles e iban a hacer el traslado al hospital Almenara”, afirmó Mariela.