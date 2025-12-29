Chimbote: vecinos reportan grandes cúmulos de basura en el mercado Dos de Mayo

Los vecinos se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar los grandes cúmulos de basura al interior del mercado Dos de Mayo, en el distrito de Chimbote, región Áncash.
Según un poblador que suele realizar sus compras en ese centro de abastos, estos desechos se acumulan desde hace tres meses y una de las calles de tránsito más afectada es Santa Rosa.
“Estamos cansados aquí dentro del mercado Dos De Mayo porque no se recoge la basura ya hace más de tres meses. Está todo lleno de desperdicios. Nadie controla y los que dicen ser directivos, no les interesa, ni se respeta al público que viene todos los días hacer sus compras, ¿dónde está en Ministerio de Salud?”, expresó con molestia el vecino.
Asimismo, el residente advirtió que los vecinos de los alrededores dejarían su basura en el mercado debido a que el camión de basura no transita por el lugar.
Los pobladores piden ayuda para que las autoridades municipales puedan acudir a la zona y ejecutar un plan de limpieza para evitar que esta situación se convierta en un foco infeccioso porque ya hay animales rompiendo las bolsas de basura y comiendo lo que encuentran dentro de ellas.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.