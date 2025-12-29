Chimbote: vecinos reportan grandes cúmulos de basura en el mercado Dos de Mayo

Asimismo, el residente advirtió que los vecinos de los alrededores dejarían su basura en el mercado debido a que el camión de basura no transita por el lugar.

Los pobladores piden ayuda para que las autoridades municipales puedan acudir a la zona y ejecutar un plan de limpieza para evitar que esta situación se convierta en un foco infeccioso porque ya hay animales rompiendo las bolsas de basura y comiendo lo que encuentran dentro de ellas.