Chincha: vecinos reportan falta de agua hace más de cinco días

Giovana Bonifacio se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar el desabastecimiento de agua desde hace cinco días, en el pasaje San Cristóbal, en el distrito de Chincha Alta, región Ica.



Desde el miércoles pasado, los residentes del pasaje San Cristóbal, Prolongación Alva Maurtua, se dieron con la sorpresa de la falta de agua; sin embargo, pensaron que el tema se arreglaría, pues indicaron que es una situación recurrente en la zona ocasionada por la empresa EPS Semapach.



Sin embargo, han pasado más de cinco días y los habitantes del pasaje San Cristóbal afirman que ya no cuentan con agua en sus tanques tras el corte del servicio.



“Quisiera denunciar que en la provincia de Chincha, en el centro de la ciudad (Chincha Alta), no tenemos agua hace 5 días, pero en otras zonas más de una semana. No dan información y sus líneas de teléfonos están apagados. Quisiera, por favor, mediante ustedes se pueda hacer esta denuncia, ya que esto atenta contra la salud de toda la población chinchana”, afirmó Giovana.



Giovana precisó que cada galón de agua vendido por cisternas les cuesta aproximadamente 60 soles, por lo que esperan que las autoridades puedan reponer el servicio de agua cuanto antes, pues indica que los más afectados son los niños y adultos mayores quieres necesitan más de este recurso.

Asegura que los ciudadanos han llamado en reiteradas ocasiones a la empresa, pero no han tenido una respuesta favorable.