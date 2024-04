Chorrillos: conductor denunció que su auto se quedó atascado por obras de mantenimiento

Al iniciar su trayecto por la vía se dio con una gran sorpresa. Según indica el conductor, estas obras pertenecerían a Sedapal.



“En efecto, vimos que habían obras, pero estaban señalizadas solamente la berma central y un lateral izquierdo. Como había agua y no estaba cerrada la calle, supuse erróneamente de que se podía pasar por ahí, entonces a la hora que he metido el carro despacio, el auto se ha ido para abajo y ya no lo pude sacar, y fue un golpe duro, sí nos golpeamos”, dijo Carlos Chávez.



En las imágenes enviadas al Rotafono de RPP, se puede observar cómo la parte delantera del carro y las llantas se quedaron atascadas producto del incidente. Asimismo, el conductor señaló que este líquido derramado sobre la pista tenía un olor fétido. Cuando ve el cintillo de las zonas que sí estaban cerradas, lee que tenían la marca de Sedapal.