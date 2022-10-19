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Chorrillos: paciente con cáncer sin radioterapia por equipo inoperativo en el Hospital Edgardo Rebagliati

Rotafono de RPP | Familiar de adulta mayor de 84 años pide ayuda a EsSalud para que la paciente reciba pronta atención.
| | Laura Urbina Saldaña
María del Carmen hace un llamado a los funcionarios de EsSalud para que su familiar y otros pacientes oncológicos accedan lo más pronto a sus radioterapias.

María del Carmen hace un llamado a los funcionarios de EsSalud para que su familiar y otros pacientes oncológicos accedan lo más pronto a sus radioterapias. | Fuente: Difusión

La señora María Cebilora Seballos, de 84 años, una paciente oncológica, no puede acceder a su radioterapia en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en el distrito limeño de Jesús María, debido a que el equipo se encuentra inoperativo.

María del Carmen Rojas se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda a EsSalud, a fin de su madre continúe con su tratamiento contra el cáncer.

Indicó que desde el 12 de marzo su madre no recibe la atención en el servicio de Radioterapia y su preocupación crece, ya que le han comunicado que continuarán así porque no hay presupuesto para arreglar el equipo.

"Mi madre es una paciente oncológica, viuda de un jubilado, que no encuentra tratamiento porque las máquinas están inoperativas desde el 12 de marzo. Me indican que posiblemente continúen inoperativas la semana que viene porque no hay desembolso de Essalud para repararlas”, dijo al Rotafono de RPP.

María del Carmen hace un llamado a los funcionarios de EsSalud para que su familiar u otros pacientes oncológicos accedan lo más pronto a sus terapias, pues la enfermedad avanza sin un tratamiento oportuno.

“Es triste ver a pacientes llorar y desesperarse en esta situación. Por favor, tomen nota, hagan un acto de bondad ante tanto dolor que las familias se enfrentan a tener pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos no tienen mucho tiempo para poder esperar, el reloj corre en contra de ellos y su enfermedad avanza”, expresó.

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Paciente oncológica Equipo de radiología inoperativo Rotafono Hospital Edgardo Rebagliati
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