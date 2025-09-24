Chorrillos: piden que se reprograme operación de abuelito con artrosis en EsSalud

Carlos Alberto Galán pidió ayuda para su padre Esteban Galán Ruiz, de 64 años, diagnosticado con artrosis, quien necesita que se vuelva a programar una operación a la rodilla izquierda, debido a que el adulto mayor no pudo internarse en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, hace más de un mes, por problemas familiares.

El familiar explicó que la operación de su padre había sido programada para el 19 de agosto, pero no pudo trasladarlo al establecimiento de salud porque un tío lo llevó de su casa, situada en el distrito limeño de Chorrillos, tres días antes de su intervención, sin su consentimiento.

Carlos Galán comentó que el 16 de agosto se dirigió al hospital Rebagliati para donar sangre y cuando regresó a su casa no encontró a su padre. Esa situación evitó que el 18 de agosto el adulto mayor fuera internado y operado.

El ciudadano clama ayuda para su padre, quien sufre un dolor insoportable y constante, lo que lo lleva a llorar día y noche, debido a la artrosis que ha desgastado los cartílagos en la rodilla izquierda.

Carlos Galán indicó que su padre cuenta con todos los análisis requeridos, pero el personal de salud le ha pedido que espere, lo cual es insostenible debido a su precaria situación económica y al sufrimiento de su padre.

"Necesito de su apoyo para poder operar a mi papá, él llora todo el día y la noche. Quiero que me ayuden para que lo puedan operar, todos los análisis están hechos. Solo falta que lo operen, nada más. Me dijeron que me espere, pero ya no puedo más", expresó angustiado.