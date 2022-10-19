Chorrillos: Policía encontró a hombre con discapacidad intelectual que desapareció tras acudir a cita médica

¿Cómo se perdió el hombre de 33 años?



Según Lizbeth, el incidente ocurrió cuando se separó de su hermano al intentar abordar el transporte público en el puente Pino para dirigirse a su casa, luego de salir del Hospital Hermilio Valdizán en Santa Anita.

Axel Jean Pierre tiene la condición de discapacidad intelectual y esquizofrenia, lo que dificulta que pueda orientarse o comunicarse con las personas. “Mi hermano no pronuncia bien las palabras y no sabe leer ni escribir”, precisó.