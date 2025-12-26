Chorrillos: reportan basura acumulada desde hace más de tres días en varias zonas [VIDEO]

Pedro Paredes se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que nuevamente hay basura acumulada en distintas zonas del distrito limeño de Chorrillos. El señor hace esta denuncia pública debido a que desde hace varios meses esta problemática se ha agudizado en varias partes, incluyendo la de donde él vive.

Tal como se ve en las imágenes, bolsas y diferentes objetos están tirados en plena vía pública, lo cual ha hecho que roedores e insectos invadan estos lugares. Además, los perros y gatos merodean la zona y rompen las bolsas, hecho que aumenta las posibilidades de brote de enfermedades que afectan a la gente que vive ahí.

El ciudadano dijo que desde hace más de tres días que el camión recolector de basura no pasa por las calles de Chorrillos como la avenida José Olaya o Villa Venturo. Cabe mencionar que este problema ha sido denunciado por distintas personas desde hace más de tres meses; sobre todo, desde que vacaron a Fernando Velasco Huamán de la alcaldía.