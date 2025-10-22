Chorrillos: reportan basura acumulada en distintas zonas del distrito desde hace más de tres días

Las bolsas de basura siguen acumulándose en la vía pública en Chorrillos | Fuente: Rotafono
Los vecinos de Chorrillos se comunicaron el Rotafono de RPP para reportar que desde hace algunas semanas vienen teniendo problemas con la basura. Cabe mencionar que Fernando Velasco fue vacado como alcalde de este distrito limeño la semana pasada.
Distintos rotafonistas hicieron sentir su molestia debido a que son varias zonas en las que hay acumulación de residuos en plena vía pública. Ana Sofía Grimaldo es una vecina de la urbanización Villa Magisterial y contó que había desechos que tardaron cinco días en recogerse, pero ahora se ha juntado más y hace tres días que sigue en la calle.
Hay desechos de basura en varios lados de Chorrillos | Fuente: Rotafono
La ciudadana manifestó que la basura también se ha acumulado en la zona de Los Cedros. Ella está indignada porque desde que el alcalde fue vacado los problemas de este tipo se han incrementado y los roedores se han metido a su casa. Además, algunas enfermedades pueden brotar.
Asimismo, comentó que la gente deja sus desechos en la calle y como no pasa el camión recolector los perros callejeros rompen las bolsas y dejan todo en el piso hecho un desastre. También, dijo que estas mascotas pueden contraer algunos males. Por otro lado, sostuvo que hay olores nauseabundos que entran a las casas.
“También se tiene (basura) en la calle 1, la calle 2, la calle 3, la calle 4… todos los montículos de basura, pero ya van tres noches acumuladas, a pesar de que se ha hecho el reclamo a la municipalidad”, agregó la señora Grimaldo. Por esta razón, hace la denuncia pública y exige a la comuna que actúe de inmediato.
Hay bastante basura al frente de una caseta Municipalidad de Chorrillos | Fuente: Rotafono
Leonardo Roldan es otro vecino de Chorrillos que solicita apoyo a las autoridades, ya que la basura se ha acumulado en la zonas aledañas al jirón Andrómeda, en el condominio El Sol de Matellini; así como, en la avenida el Sol. El problema es que son varias cuadras de este lugar que hay basura tirada por la vía pública y desde hace tres días aumenta.
"Desde hace ya unos días atrás la Municipalidad de Chorrillos no viene gestionando el recojo adecuado de basura como lo hacía antes", señaló el señor. En ese sentido, explicó que esta problemática se agudizó desde que sacaron a Fernando Velasco de la alcaldía, pero dijo que ya había complicaciones con el anterior burgomaestre.
Vecinos de Chorrillos exigen que recojan la basura de las calles cuanto antes | Fuente: Rotafono
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono