Chorrillos: reportan basura acumulada en distintas zonas del distrito desde hace más de tres días

Basura acumulada en Chorrillos

La ciudadana manifestó que la basura también se ha acumulado en la zona de Los Cedros. Ella está indignada porque desde que el alcalde fue vacado los problemas de este tipo se han incrementado y los roedores se han metido a su casa. Además, algunas enfermedades pueden brotar.

Asimismo, comentó que la gente deja sus desechos en la calle y como no pasa el camión recolector los perros callejeros rompen las bolsas y dejan todo en el piso hecho un desastre. También, dijo que estas mascotas pueden contraer algunos males. Por otro lado, sostuvo que hay olores nauseabundos que entran a las casas.

“También se tiene (basura) en la calle 1, la calle 2, la calle 3, la calle 4… todos los montículos de basura, pero ya van tres noches acumuladas, a pesar de que se ha hecho el reclamo a la municipalidad”, agregó la señora Grimaldo. Por esta razón, hace la denuncia pública y exige a la comuna que actúe de inmediato.