Chorrillos: vecinos advierten de peligro ante semáforo malogrado desde hace tres días

Rocìo hace un llamado a la Municipalidad de Lima para que puedan arreglar el semàforo debido a que no es la primera vez.
Rocío Roncal se comunicó con el Rotafono de RPP, para advertir sobre la posibilidad de de accidentes en el cruce de las avenidas Los Pinos y Santa Anita, en el distrito limeño de Chorrillos, debido a que los semáforos de la intersección están malogrados.
Según la vecina, desde hace tres días, los semáforos se encuentran inoperativos en la zona, lo que genera preocupación, porque muy cerca se encuentran colegios, dos mercados y comercios altamente concurridos.
“Es una zona de alto tránsito, hay dos mercados y colegios en la zona, es peligroso, no se puede cruzar, porque hoy en día los conductores no respetan ni las señales y ahora que los semáforos están malogrados, peor“, afirmó Rocío.
Rocío hace un llamado a la Municipalidad de Lima, para que puedan arreglar el semáforo, que no es la primera vez que ocurre.
La vecina señala que los niños que salen del colegio y adultos mayores son lo más afectados por esta situación.
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