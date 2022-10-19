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Chorrillos: vecinos denuncian estar incomunicados por bloqueadores de celulares del penal Santa Mónica

Rotafono de RPP | Residentes del condominio Homilsa, en el distrito limeño de Chorrillos, informaron que esta situación les afecta en el teletrabajo, las clases virtuales y la seguridad de adultos mayores que no pueden comunicarse ante emergencias.
| | Laura Urbina Saldaña
Los afectados exigen al INPE una evaluación técnica para que el bloqueo se limite estrictamente al perímetro del penal.

Los afectados exigen al INPE una evaluación técnica para que el bloqueo se limite estrictamente al perímetro del penal.

Vecino del condominio Homilsa, ubicado en la avenida Fernando Terán, denuncian que los equipos bloqueadores de telefonía del penal de Mujeres Santa Mónica, en el distrito limeño de Chorrillos, afectan directamente sus hogares.

Aunque los vecinos respaldan las medidas de seguridad, denuncian que la interferencia de señal sobrepasa los muros del penal, impidiendo realizar llamadas y acceder a internet móvil dentro de sus viviendas.

Vanessa Dongo dijo que esta situación impacta gravemente el teletrabajo, las clases virtuales de los estudiantes y la seguridad de adultos mayores que no pueden comunicarse ante emergencias.

“Somos varios vecinos perjudicados, gente mayor que están enfermos, pacientes oncológicos que no tienen cómo llamar a ambulancias en caso de emergencia. O sea, la verdad que nos están privando de un derecho por el cual pagamos todos. Esta situación nos están perjudicando”, manifestó.

Los afectados exigen al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) una evaluación técnica para que el bloqueo de telefonía se limite estrictamente al perímetro del penal y no afecte a las viviendas aledañas.

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