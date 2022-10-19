Chorrillos: vecinos expresan preocupación por acumulación de basura en la urbanización La Campiña

Los vecinos del distrito limeño de Chorrillos se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su rechazo y preocupación por los problemas que están causando los montes de basura acumulados desde el 29 de diciembre del año pasado en la urbanización La Campiña.

Según algunos residentes, los fuertes olores y la presencia de roedores generan alarma entre los vecinos que viven en los alrededores del cruce de la avenida Alameda San Lorenzo con la calle Tres Marías.

“No recogen la basura desde antes de Año Nuevo. Huele terrible, hay ratas y moscas en varios puntos. Todo el distrito está sufriendo por la basura. La municipalidad no está recogiendo y esto ya es un foco infeccioso”, afirmó una vecina de la zona.

Por su parte, Leonardo Díaz, vecino del sector, señaló que el camión recolector pasa cada tres días, cuando antes lo hacía de manera diaria. Sin embargo, explicó que el problema radica en que el personal de limpieza estaría recogiendo solo la basura que se encuentra en las calles, pero no la que está dentro de los contenedores.

“El camión aparece cada dos o tres días, cuando antes era diario. Solo pasa por las calles y no se lleva la basura de los contenedores. Además, los parques de Chorrillos, que antes eran hermosos y bien cuidados, ahora están secos y llenos de tierra”, indicó.

Los vecinos solicitan al actual alcalde que gestione apoyo de otras comunas distritales para reforzar el servicio con más camiones recolectores y así retirar los cúmulos de basura, ya que los malos olores perturban la tranquilidad de los residentes.

Asimismo, otros vecinos indicaron que las cuadras 13, 14 y 15 de la avenida Guardia Peruana son algunas de las zonas más afectadas, debido a que las bolsas de basura se extienden a lo largo de las calles. Los residentes aseguran que el olor es insoportable y piden una pronta solución mediante la implementación de un plan de limpieza.