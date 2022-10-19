Chorrillos: vecinos preocupados por cúmulos de basura en la avenida Las Gaviotas

Karina Ruiz se comunicó con el Rotafono de RPP, para advertir la acumulación de montículos de basura en la cuarta cuadra de la avenida Las Gaviotas, en el distrito limeño de Chorrillos.

Karina contó que, desde hace más de tres semanas, el camión pasa cada dos días por la zona, por lo que es inevitable que las bolsas de desperdicios se acumulen. Lo que le preocupa a Karina es que ya hay presencia de insectos y roedores, por lo que podría generarse un foco infeccioso.

“Así amanece Chorrillos diariamente, con basura sin recoger. ¡Hasta cuándo! Ya hay presencia de roedores en las calles que ingresan a los condominios. Desde que vacaron al alcalde, desde ahí hasta hoy, el servicio de recojo de basura es interdiario o cada dos días”, afirmó Karina Ruiz.