menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Chorrillos: vecinos preocupados por cúmulos de basura en la avenida Las Gaviotas

Rotafono de RPP | Karina cuenta que, desde hace más de tres semanas, el camión recolector pasa cada dos días, por lo que es inevitable que las bolsas se acumulen.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Lo que le preocupa a Karina, es que ya hay presencia de roedores en el lugar.

Lo que le preocupa a Karina, es que ya hay presencia de roedores en el lugar.

Karina Ruiz se comunicó con el Rotafono de RPP, para advertir la acumulación de montículos de basura en la cuarta cuadra de la avenida Las Gaviotas, en el distrito limeño de Chorrillos.

Karina contó que, desde hace más de tres semanas, el camión pasa cada dos días por la zona, por lo que es inevitable que las bolsas de desperdicios se acumulen. Lo que le preocupa a Karina es que ya hay presencia de insectos y roedores, por lo que podría generarse un foco infeccioso.

“Así amanece Chorrillos diariamente, con basura sin recoger. ¡Hasta cuándo! Ya hay presencia de roedores en las calles que ingresan a los condominios. Desde que vacaron al alcalde, desde ahí hasta hoy, el servicio de recojo de basura es interdiario o cada dos días”, afirmó Karina Ruiz.

Te recomendamos
Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a menor de 16 años con TDAH

Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a menor de 16 años con TDAH

 Hombre con fractura en el pie espera ser operado desde hace más de diez días en el Hospital Edgardo Rebagliati

Hombre con fractura en el pie espera ser operado desde hace más de diez días en el Hospital Edgardo Rebagliati

Los vecinos temen que los cúmulos de basura se conviertan en un foco infeccioso, por lo que hicieron un llamado a la Municipalidad para que el camión recolector y el personal de limpieza pública acudan al lugar.

Otro vecino de Chorrillos denunció que el camión recolector de basura pasa cada cuatro días por la urbanización La Campiña, lo que origina que la basura se pudra en la calle.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
cúmulos de basura Chorrillos Rotafono Lima Carabayllo
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Lima: mujer de 77 años con dos aneurismas espera por operación desde hace un año en el Hospital Guillermo Almenara

Lima: mujer de 77 años con dos aneurismas espera por operación desde hace un año en el Hospital Guillermo Almenara

 Comas: vecinos preocupados por perrito encerrado en casa y gran presencia de roedores

Comas: vecinos preocupados por perrito encerrado en casa y gran presencia de roedores

 Hombre con fractura en el pie espera ser operado desde hace más de diez días en el Hospital Edgardo Rebagliati

Hombre con fractura en el pie espera ser operado desde hace más de diez días en el Hospital Edgardo Rebagliati

 La Molina: vecinos preocupados por no contar con agua desde hace tres días

La Molina: vecinos preocupados por no contar con agua desde hace tres días
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot