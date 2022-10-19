Chorrillos: vecinos preocupados por cúmulos de basura en la avenida Las Gaviotas

Lo que le preocupa a Karina, es que ya hay presencia de roedores en el lugar.
Karina Ruiz se comunicó con el Rotafono de RPP, para advertir la acumulación de montículos de basura en la cuarta cuadra de la avenida Las Gaviotas, en el distrito limeño de Chorrillos.
Karina contó que, desde hace más de tres semanas, el camión pasa cada dos días por la zona, por lo que es inevitable que las bolsas de desperdicios se acumulen. Lo que le preocupa a Karina es que ya hay presencia de insectos y roedores, por lo que podría generarse un foco infeccioso.
“Así amanece Chorrillos diariamente, con basura sin recoger. ¡Hasta cuándo! Ya hay presencia de roedores en las calles que ingresan a los condominios. Desde que vacaron al alcalde, desde ahí hasta hoy, el servicio de recojo de basura es interdiario o cada dos días”, afirmó Karina Ruiz.
Los vecinos temen que los cúmulos de basura se conviertan en un foco infeccioso, por lo que hicieron un llamado a la Municipalidad para que el camión recolector y el personal de limpieza pública acudan al lugar.
Otro vecino de Chorrillos denunció que el camión recolector de basura pasa cada cuatro días por la urbanización La Campiña, lo que origina que la basura se pudra en la calle.
