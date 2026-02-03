Chorrillos: vecinos reiteran cúmulo de basura en la calle La Española desde hace más de dos días

José Sarachaga Amaya se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación tras el cúmulo de basura en el cruce de la calle La Española con la calle San Salvador, en el distrito limeño de Chorrillos.

Según el vecino, el camión de basura no pasa desde hace tres días y La preocupación de los residentes es por la presencia de insectos y temen que se sumen roedores.