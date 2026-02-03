menu
Chorrillos: vecinos reiteran cúmulo de basura en la calle La Española desde hace más de dos días

Rotafono de RPP | La preocupación de los residentes de esta zona de Chorrillos es por la presencia de insectos y temen que se sumen roedores y ello produzca enfermedades.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El vecino hace un llamado a la Municipalidad para que puedan ejercer un plan de limpieza en la zona y así evitar formar en la zona, un foco infeccioso.

El vecino hace un llamado a la Municipalidad para que puedan ejercer un plan de limpieza en la zona y así evitar formar en la zona, un foco infeccioso.

José Sarachaga Amaya se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación tras el cúmulo de basura en el cruce de la calle La Española con la calle San Salvador, en el distrito limeño de Chorrillos

Según el vecino, el camión de basura no pasa desde hace tres días y La preocupación de los residentes es por la presencia de insectos y temen que se sumen roedores. 

“Vivo en Chorrillos hace 20 años, y nunca hemos tenido problemas con el tema de la basura(...) el que tenemos ahora, que camión de basura pasa cada tres o cuatro días, y que tenemos las esquinas llenas de basura, eso nunca ha pasado. Esto puede acarrear enfermedades. “, afirmó el ciudadano.

Asimismo, José afirma que no es la única calle que se encuentra en ese estado, pues indica que la calle San Lorenzo y la avenida Santa Anita son otras afectadas. El vecino hace un llamado a la municipalidad para que puedan ejercer un plan de limpieza en la zona.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Chorrillos problemas de basura municipalidades Rotafono vecinos
