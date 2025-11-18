menu
Servicios públicos

Chorrillos: vecinos reportan basura acumulada desde hace más de dos meses

Rotafono de RPP | Varias calles de la urbanización La Campiña, en Chorrillos indicaron que hay basura tirada en la vía pública desde hace varias semanas.
| | Victor Pacheco
La vecina indicó que los camiones recolectores de basura pasan cuando quieren

La vecina indicó que los camiones recolectores de basura pasan cuando quieren | Fuente: Rotafono

Los vecinos del distrito limeño de Chorrillos están hartos de convivir con la basura acumulada en la calle. Desde hace más de dos meses, los desperdicios se juntan en la vía pública durante varias semanas y los camiones recolectores brillan por su ausencia.

Flor Lozano es una vecina de Chorrillos que se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que hay mucha basura tirada en la vía entre las calles Los Asteroides y Las Pleyades, en la urbanización La Campiña desde hace más de cinco días. 

Sin embargo, el problema no es solo este, ya que después de una semana o dos semanas pasan los camiones recolectores. El tema que indigna a las familias chorrillanas es que la municipalidad no tiene horarios para recoger la basura ni fechas definidas y hay zonas donde los desperdicios permanecen desde hace meses.

La basura sigue tirada en plena vía pública desde hace varias semanas

La basura sigue tirada en plena vía pública desde hace varias semanas | Fuente: Rotafono

Piden solución inmediata a la Municipalidad de Chorrillos

La señora Lozano agregó que los olores son nauseabundos y entra a las casas aledañas. También, indicó que las pistas estás deterioradas y hay lugares donde las bolsas de basura ocupan un carril o una parte del parque. Por ello, exige acciones inmediatas a la comuna correspondiente.

“Es un foco para las personas que vivimos en esta zona de la urbanización La Campiña. Los autos y camiones estacionan como les da la gana, obstaculizando el pase a los peatones y autos que circulan por esa zona”, sostuvo.

Cabe recordar que no es la primera vez que se reporta basura en Chorrillos, pues distintos vecinos de otras zonas del distrito denunciaron acumulación de basura desde hace más de un mes. A pesar de que en ciertos tramos se ha recogido los desechos, otros rotafonistas de ahí siguen quejándose sobre el mismo tema.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Chorrillos Basura acumulada recolector de basura rotafono
