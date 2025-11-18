Chorrillos: vecinos reportan basura acumulada desde hace más de dos meses

Los vecinos del distrito limeño de Chorrillos están hartos de convivir con la basura acumulada en la calle. Desde hace más de dos meses, los desperdicios se juntan en la vía pública durante varias semanas y los camiones recolectores brillan por su ausencia.

Flor Lozano es una vecina de Chorrillos que se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que hay mucha basura tirada en la vía entre las calles Los Asteroides y Las Pleyades, en la urbanización La Campiña desde hace más de cinco días.

Sin embargo, el problema no es solo este, ya que después de una semana o dos semanas pasan los camiones recolectores. El tema que indigna a las familias chorrillanas es que la municipalidad no tiene horarios para recoger la basura ni fechas definidas y hay zonas donde los desperdicios permanecen desde hace meses.