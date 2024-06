Chorrillos: vecinos reportan constantes aniegos en la primera zona de Las Delicias

Vecinos se comunicaron con el Rotafono de RPP Noticias para reportar constantes aniegos en la primera zona de las Delicias de Villa, el cruce del Jirón Nevado Cayrego con la avenida 12 de Octubre, en el distrito limeño de Chorrillos.



El hecho se dio al promediar el mediodía cuando los vecinos notaron un olor bastante extraño, salieron de sus casas y el panorama fue bastante preocupante debido a que estas aguas servidas incrementaron y temían que inunden sus casas.



Rápidamente los vecinos se avisaron entre ellos y decidieron proteger sus casas para que el desagüe no entre y afecte a los artefactos y diversas cosas que tenían dentro de sus hogares. Los que se vieron más perjudicados fueron los adultos mayores y niños quienes se sintieron incómodos por el olor y la dificultad de poderse movilizar al tener bastante cuidado de contaminarse con las aguas servidas.



“Lo único que viene es Sedapal como dice a succionar el agua, tenemos esto, y no es de hoy día, hace dos días que succionaron el agua y ahora nuevamente”, indicó una vecina de la zona.



Los pobladores indicaron su malestar por esta situación y pidieron a las autoridades que mejoren la infraestructura y la ubicación de las tuberías debido a que no es un problema reciente. Una vecina de la zona indicó que hace tres días sucedió lo mismo.



“Es desagradable el momento que estamos pasando, (...) nosotros vivimos en una parte honda y toda esa pestilencia entra a nuestros hogares y queremos que cambien la infraestructura”, finalizó.