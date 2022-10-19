menu
Chorrillos: vecinos reportan cúmulos de basura en la avenida Guardia Peruana

Rotafono de RPP | Vecinos han notado la aparición de insectos en la zona y temen la formación de focos infecciosos en la avenida Guardia Peruana de Chorrillos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Los vecinos hacen un llamado a la Municipalidad para que puedan ordenar la zona.

Vecinos del distrito limeño de Chorrillos se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar la presencia de cúmulos de basura en la avenida Guardia Peruana. Según indicaron, los olores son cada día más intensos.

De acuerdo con un residente de la zona, desde hace tres días el camión recolector de basura no pasa por la cuadra 12 de la avenida Guardia Peruana. La principal preocupación de los vecinos es la proliferación de insectos en el lugar.

“Eso ya tiene como tres días. Siempre pasa lo mismo: se demora tres o cuatro días en venir, pero ahora, con este calor, es una contaminación y un olor que no se soporta”, afirmó un vecino.

Los residentes de la cuadra 12 de la avenida Guardia Peruana hicieron un llamado a las autoridades de la Municipalidad de Chorrillos para que implementen un plan de limpieza y así evitar la formación de focos infecciosos.

cúmulos de basura Avenida Guardia Peruana Chorrillos Rotafono
