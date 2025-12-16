Chorrillos: vecinos reportan grandes cúmulos de basura desde hace cinco días

Los vecinos del distrito limeño de Chorrillos se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar grandes cúmulos de basura en la cuadra uno del jirón Teniente Carlos Jiménez, en la zona conocida como La Campiña.



Desde hace cinco días, el camión de basura no transita por la zona, según cuentan los vecinos, quienes incluso tuvieron que pagar a otras personas para que puedan recoger y trasladar la gran cantidad de bolsas con desechos a otro sector.



“La Municipalidad de Chorrillos sigue sin recoger la basura, en la cuadra de Teniente Jiménez, La Campiña, al costado de la Escuela de Oficiales de la PNP. Tenemos ya cinco días sin que pase el camión recolector. (...) Son varios sectores de Chorrillos donde no está pasando el camión recolector”, afirmó Isabel Escalante, vecina de la zona.

