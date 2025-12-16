menu
Servicios públicos

Chorrillos: vecinos reportan grandes cúmulos de basura desde hace cinco días

Rotafono de RPP | Los residentes piden que la municipalidad solucione la falta de recolección de desperdicios, pues temen que esta situación se convierta en un foco infeccioso en las calles del distrito limeño de Chorrillos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Desde hace cinco días, el camión de basura no transita por la zona.

Desde hace cinco días, el camión de basura no transita por la zona.

Los vecinos del distrito limeño de Chorrillos se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar grandes cúmulos de basura en la cuadra uno del jirón Teniente Carlos Jiménez, en la zona conocida como La Campiña. 

Desde hace cinco días, el camión de basura no transita por la zona, según cuentan los vecinos, quienes incluso tuvieron que pagar a otras personas para que puedan recoger y trasladar la gran cantidad de bolsas con desechos a otro sector. 

“La Municipalidad de Chorrillos sigue sin recoger la basura, en la cuadra de Teniente Jiménez, La Campiña, al costado de la Escuela de Oficiales de la PNP. Tenemos ya cinco días sin que pase el camión recolector. (...) Son varios sectores de Chorrillos donde no está pasando el camión recolector”, afirmó Isabel Escalante, vecina de la zona. 

Los residentes piden que las autoridades municipales expliquen el motivo de la falta de recolección de basura en las calles de Chorrillos y se dispongan la limpieza y recolección de desperdicios lo más pronto posible, pues temen que esta situación se convierta en un foco infeccioso que ponga en riesgo a los pobladores a pocos días celebrar la Navidad. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

