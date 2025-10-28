Chorrillos: vecinos reportan nuevamente acumulación de basura en la avenida Alameda Sur [VIDEO]

Los vecinos que viven en el distrito limeño de Chorrillos se encuentran indignados debido a que todas las semanas sufren la acumulación de basura en distintas zonas. La semana pasada se reportó esta problemática a través del Rotafono de RPP y en cuestión de horas se limpiaron las calles.

Sin embargo, este martes 28 de octubre Ana Sofía Grimaldo volvió a comunicarse con el Rotafono para dar a conocer que nuevamente hay desechos tirados en la vía pública, exactamente frente a una caseta de la municipalidad que está ubicada en el cruce de las avenidas Alameda Sur con Los Cedros.

La señora indicó que ahora hay más basura que hace unos días atrás y que al no haber contenedores en diferentes esquinas la gente deja sus desperdicios en este lugar. Además, señaló que las cuadras aledañas a lo largo de la avenida Alameda Sur está en igual estado, lleno de basura.