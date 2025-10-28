menu
Servicios públicos

Chorrillos: vecinos reportan nuevamente acumulación de basura en la avenida Alameda Sur [VIDEO]

Rotafono de RPP | Hace una semana atrás distintos vecinos denunciaron que varias zonas de Chorrillos tenían basura acumulada durante días y fue recogida luego de las denuncias públicas.
| | Victor Pacheco
Otra vez se juntó basura en distintas zonas de Chorrillos
Otra vez se juntó basura en distintas zonas de Chorrillos | Fuente: Rotafono

Los vecinos que viven en el distrito limeño de Chorrillos se encuentran indignados debido a que todas las semanas sufren la acumulación de basura en distintas zonas. La semana pasada se reportó esta problemática a través del Rotafono de RPP y en cuestión de horas se limpiaron las calles. 

Sin embargo, este martes 28 de octubre Ana Sofía Grimaldo volvió a comunicarse con el Rotafono para dar a conocer que nuevamente hay desechos tirados en la vía pública, exactamente frente a una caseta de la municipalidad que está ubicada en el cruce de las avenidas Alameda Sur con Los Cedros. 

La señora indicó que ahora hay más basura que hace unos días atrás y que al no haber contenedores en diferentes esquinas la gente deja sus desperdicios en este lugar. Además, señaló que las cuadras aledañas a lo largo de la avenida Alameda Sur está en igual estado, lleno de basura.

Más denuncias y pedidos a la municipalidad 

Otro ciudadano llamado Florencio Quispe reportó que hay basura acumulada en el asentamiento humano San Pedro de Chorrillos. Los desechos están tirados prácticamente en medio de la pista y ya van 15 días ahí. Asimismo, manifestó que hay una proliferación de mosquitos que se han juntado sobre las bolsas y diversos desperdicios.

También, dijo que perros y gatos van al lugar y rompen las bolsas, lo cual puede ser perjudicial para ellos mismos porque pueden sufrir alguna intoxicación. Lo mismo es para los vecinos, ya que pueden contraer alguna enfermedad y los roedores entrarían a las viviendas aledañas. 

Por dicha razón, ambos vecinos exigen a la municipalidad que haga las gestiones respectivas para que coloquen contenedores y no se demoren tantos días en recoger la basura, pues los camiones recolectores no pasan por todas las calles y eso hace que se junte más. Las familias añadieron que la situación se agravó desde que vacaron a Fernando Velasco.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Chorrillos Basura acumulada Acumulación de desechos basura rotafono
