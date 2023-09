Chosica: adulto mayor de 67 años espera desde hace tres meses tomografía en el Hospital Nacional Hipólito Unanue

“Mi estado de salud no es bueno, no consigo turno, cada vez que llamo y me comunico, me dicen que ‘no hay, no hay’, lo malo de todo esto, es que se están venciendo mis referencias y lamentablemente esto avanza”, aseveró Eduardo.

Eduardo Hugo hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudarlo a conseguir una tomografía sin contraste en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.