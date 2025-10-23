Chosica: adulto mayor de 81 años con cataratas consiguió cita para que le practiquen exámenes prequirúrgicos

EsSalud informó que el señor de 81 años tendrá una cita este 28 de octubre para realizarse una tomografía ocular y el próximo 6 de noviembre, un especialista verá sus resultados.
Emiliano Armando Valverde Castillo, 81 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer porque ya consiguió una cita en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, esto para que le practiquen los exámenes prequirúrgicos y le operen de las cataratas en el ojo derecho.
“Gracias a los señores del Rotafono de Radio Programas del Perú por haberme conseguido cita en el Hospital Edgardo Rebagliati para mis exámenes que me faltan para mi operación de cataratas”, afirmó Emilio.
Don Emiliano se comunicó días atrás con el Rotafono y comentó que hace un año le practicaron uno de los tres exámenes que necesita, pero desde esa fecha ya no había podido acceder a una cita. Cada vez que acudía al hospital le indicaban que debía esperar la llamada del personal de salud.
“Vengo esperando más de un año por la cita y el hospital no me llama, soy una persona de tercera edad que necesito operarme, ya que debido a la falta de visión me caigo constantemente”, dijo don Emiliano en aquella ocasión.
