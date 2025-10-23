Chosica: adulto mayor de 81 años con cataratas consiguió cita para que le practiquen exámenes prequirúrgicos

Emiliano Armando Valverde Castillo, 81 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer porque ya consiguió una cita en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, esto para que le practiquen los exámenes prequirúrgicos y le operen de las cataratas en el ojo derecho.

EsSalud informó que el señor de 81 años tendrá una cita este 28 de octubre para realizarse una tomografía ocular y el próximo 6 de noviembre un especialista verá sus resultados.

“Gracias a los señores del Rotafono de Radio Programas del Perú por haberme conseguido cita en el Hospital Edgardo Rebagliati para mis exámenes que me faltan para mi operación de cataratas”, afirmó Emilio.