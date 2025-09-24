Chosica: choferes de colectivos denuncian que extorsionadores amenazan con atentar contra sus vidas

Un ciudadano se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que él y los choferes de colectivos informales, quienes trasladan a estudiantes y profesores en ruta de Lima-Chosica-Lurigancho, vienen siendo extorsionados desde hace tres meses y por más que han realizado la denuncia antes las autoridades, los delincuentes amenazan con matarlos cuando realicen sus labores.



Ellos denunciaron en junio pasado ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en Lima, que estaban siendo amenazados por integrantes de las supuestas bandas criminales conocidas como el Tren de Aragua, Tito y la C.

Según la denuncia, los delincuentes incluyeron a los conductores en un grupo de Whatsapp y estos empezaran a recibir mensajes intimidatorios en los que los amenazan con atentar contra su vida, si no pagan 8 soles diario. Sin embargo, tras dejar de desembolsar el dinero a los maleantes durante un mes, la tarifa ilegal se incrementó a 10 soles.



“Este comunicado va dirigido para ustedes ya que andan pagando al maldito de cabeza y nos está robando, ya saben que cuando se empiecen a morir uno por uno no habrá lloradera, ya que hace un mes no nos cancelan y ustedes le pagan a ese maldito (...) Ahora todo el mundo carro me va a pagar 10 soles”, se lee en el mensaje extorsivo enviado a sus víctimas.