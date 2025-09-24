menu
Servicios públicos

Chosica: choferes de colectivos denuncian que extorsionadores amenazan con atentar contra sus vidas

Rotafono de RPP | Los conductores informales de la ruta Lima-Chosica-Lurigancho han dejado de pagar a los extorsionadores y las amenazan han incrementado desde junio pasado, por lo que piden ayuda a la Policía Nacional.
| | Redacción
Usuarios piden ayuda a la policía y Fiscalía pues temen por su vida.
Usuarios piden ayuda a la policía y Fiscalía pues temen por su vida.

Un ciudadano se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que él y los choferes de colectivos informales, quienes trasladan a estudiantes y profesores en ruta de Lima-Chosica-Lurigancho, vienen siendo extorsionados desde hace tres meses y por más que han realizado la denuncia antes las autoridades, los delincuentes amenazan con matarlos cuando realicen sus labores. 

Ellos denunciaron en junio pasado ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en Lima, que estaban siendo amenazados por integrantes de las supuestas bandas criminales conocidas como el Tren de Aragua, Tito y la C. 

Según la denuncia, los delincuentes incluyeron a los conductores en un grupo de Whatsapp y estos empezaran a recibir mensajes intimidatorios en los que los amenazan con atentar contra su vida, si no pagan 8 soles diario. Sin embargo, tras dejar de desembolsar el dinero a los maleantes durante un mes, la tarifa ilegal se incrementó a 10 soles. 

“Este comunicado va dirigido para ustedes ya que andan pagando al maldito de cabeza y nos está robando, ya saben que cuando se empiecen a morir uno por uno no habrá lloradera, ya que hace un mes no nos cancelan y ustedes le pagan a ese maldito (...) Ahora todo el mundo carro me va a pagar 10 soles”, se lee en el mensaje extorsivo enviado a sus víctimas.  

Piden más seguridad 

El conductor contó que suelen transportar a profesores, padres de familia y alumnos del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) y de la Universidad Peruana Unión, en Lurigancho Chosica, por lo que teme que se exponga la seguridad de los pasajeros. 

El denunciante dijo que los choferes no son los únicos extorsionados sino también los dueños de las cocheras donde guardan sus carros. Además, los hampones exigen el pago diario de 200 soles a los transportistas de vehículos grandes. 

El caso es investigado por la Fiscalía de Lima, pero necesitan la ayuda de la Policía Nacional debido a que se sienten desprotegidos, ya que los mensajes extorsivos no han cesado.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

extorsionadores chóferes Rotafono Lima Chosica
