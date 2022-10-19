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Chosica: conductores piden presencia policial tras continúa congestión en la autopista Ramiro Prialé

Rotafono de RPP | Un ciudadano afirmó que esta situación es recurrente y se da luego de pasar el bypass Las Torres, donde algunos buses de transporte público no respetan los semáforos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Cesar afirmó que esta situación es recurrente y se da luego de pasar el bypass las Torres
Cesar afirmó que esta situación es recurrente y se da luego de pasar el bypass las Torres

Cesar Gavidia se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar mayor presencia policial en la autopista Ramiro Prialé, ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica, debido a la gran congestión vehicular que hay casi todos los días en la zona.

Cesar afirmó que esta situación es recurrente y se da luego de pasar el bypass Las Torres. El conductor dijo que pueden llegar a demorar hasta 20 minutos con solo transitar tramos de 500 metros. 

“Todos los días a esta hora de la mañana, en la Autopista Ramiro Prialé con dirección de Chosica a Lima, todo funciona muy bien hasta pasar el nuevo bypass en Huachipa y luego nos encontramos con un tremendo atoro en el primer semáforo por culpa de las combis que se paran en el semáforo”, explicó Cesar. 

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El chofer comentó que no hay un policía en la zona y que esta situación la ocasiona buses de transporte público, combis y autobuses, los cuales se estacionan en la vía. 

César hace un llamado a la Policía Nacional para que acuda al lugar de alta congestión vehicular y reordene el tránsito debido a que los buses de transporte público no avanzan por más de que las luces del semáforo estén en verde. 

Quejas recurrentes 

No es la primera vez que conductores se comunican con el Rotafono de RPP para presentar quejas por el tránsito pesado en la autopista Ramiro Prialé debido a que hace dos meses, choferes revelaron que podían tomar hasta tres horas en transitar tres kilómetros en dirección de Chosica a Lima.  

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

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Chosica Autopista Ramiro Prialé Rotafono Congestión vehicular
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