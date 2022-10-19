Chosica: conductores piden presencia policial tras continúa congestión en la autopista Ramiro Prialé

Cesar Gavidia se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar mayor presencia policial en la autopista Ramiro Prialé, ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica, debido a la gran congestión vehicular que hay casi todos los días en la zona.



Cesar afirmó que esta situación es recurrente y se da luego de pasar el bypass Las Torres. El conductor dijo que pueden llegar a demorar hasta 20 minutos con solo transitar tramos de 500 metros.

“Todos los días a esta hora de la mañana, en la Autopista Ramiro Prialé con dirección de Chosica a Lima, todo funciona muy bien hasta pasar el nuevo bypass en Huachipa y luego nos encontramos con un tremendo atoro en el primer semáforo por culpa de las combis que se paran en el semáforo”, explicó Cesar.