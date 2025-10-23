Chosica: paciente con vejiga neuropática pide estudio para que le retiren sondas uretrales

La señora Elizabeth Huaringa Tello, de 53 años, quien sufre de una vejiga neuropática como secuela de la covid-19, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que el Hospital Nacional de la PNP Luis N. Sáenz, en Lima, le practique exámenes que le permitan a los médicos retirar las sondas uretrales que la colocaron hace tres años para drenar la orina.

La paciente Elizabeth explicó que necesita un estudio de urocultivo para descartar una infección y que le realicen un examen conocido como urodinamia que evalúa el funcionamiento de la vejiga, la uretra y los esfínteres para determinar cómo se almacena y se elimina la orina.

“El examen es para ver si no tengo una infección, para que me hagan el procedimiento de urodinamia, del cual no me hacen hasta el día de hoy. Quiero que me quiten las sondas para poder orinar normal y mejorar mi salud y mi vida”, expresó con angustia.

Elizabeth denunció que durante tres años se han retrasado los exámenes, citándola en horarios inadecuados. Además, dijo que ha sufrido maltratos verbales y psicológicos por parte del personal de salud.

Elizabeth Huaringa también sufre de diabetes, artrosis y osteoporosis en las rodillas y se moviliza en sillas de ruedas debido a las enfermedades que padece, por lo que pide la pronta atención al Seguro de la Policía Nacional para mejorar su calidad de vida.