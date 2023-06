Ciudadana de 41 años necesita urgentemente examen médico ante dolores de cabeza

Dora Sevilla se contactó con el Rotafono de RPP para reportar que necesita urgentemente un examen de resonancia magnética debido a los constantes dolores de cabeza que presenta. Sin embargo, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas suspendió la cita que tenía la mujer.

El 11 de abril pasado, tras pasar por varios chequeos médicos, la ciudadana programó el examen de resonancia magnética para el 17 de junio. Días más tarde, el instituto llamó a Dora para informarle que la cita se iba a realizar el 9 de junio.

“Primero me dijeron que se suspendía y que la iban a reprogramar para el 9 de junio. (...) Un día antes me llamaron y me dijeron que se suspendía hasta nuevo aviso y que escriba a fin de mes para ver cuándo sería”, dijo la ciudadana.

El motivo por el cual las citas en resonancia magnética se suspendieron es debido a que la sustancia de contraste está agotada, señaló la usuaria del centro de salud. Agregó que el hospital no reprogramó la cita, ya que no hay fecha para el ingreso de los insumos.