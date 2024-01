Ciudadanos denuncian falta de pruebas de descarte COVID-19 en Campo de Marte [VIDEO]

Personal dejó su puesto

Al pasar los minutos y al haberse acabado las pruebas, el personal de salud encargado de tomar los exámenes abandonó su puesto indicando que no tienen la certeza si mañana, martes 9 de enero, habrá pruebas suficientes y dejaron a aquellos que acudieron al centro de descarte a la deriva.

Una ciudadana contó que ella acudió al establecimiento por tercera vez y no ha tenido éxito todavía. “Cuando he llegado me he dado cuenta de que ya no hay personal y me dicen que ya se les acabó la prueba y por eso se han ido. Pero no informan y ese el problema”, afirmó la afectada.

Los trabajadores recomendaron a las personas que vayan a la playa Miller, ubicada al lado del Hospital Edgardo Rebagliati Martins de Jesús María. En el lugar, hay personas que han asistido a diferentes centros con la finalidad de encontrar la prueba, pero no han encontrado solución alguna.