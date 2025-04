Ciudadanos denuncian inscripción indebida en partidos políticos

El estudiante universitario Mauricio Carrasco Aguilar se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que ha sido afiliado sin su consentimiento al partido político Primero La Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso.

Carrasco informó que dicha agrupación política intentó inscribirlo en dos ocasiones, la primera en enero del 2022, la cual no fue admitida, y la segunda que fue aceptada fue en septiembre del 2022, según el portal web de consulta de afiliación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El joven estudiante expresó su molestia por la forma indebida en la que ha sido afiliado en dicha organización política, ya que afirma no haber brindado sus datos, su documento de identidad ni su firma.

“En mi caso se realizó dos intentos de afiliación y ya en el segundo se me aceptó, según ese sistema. También me apena pensar que el JNE se preste a esto, ya que ellos deben de verificar que uno haya dado su autorización. Yo recién me entero”, precisó.

Mauricio Carrasco espera que las autoridades tomen acciones al respecto porque le parece injusto pagar 46 soles para que lo desafilien.

“Espero que los afectados podamos desafiliarnos sin un costo. Me gustaría saber quién le proporcionó mis datos, DNI y firma a ese partido político”, expresó el ciudadano.

Otro ciudadano afectado

En tanto, Luis Humberto Fuentes Rojas denunció que fue afiliado sin su consentimiento en el partido Unidad y Paz en octubre del 2024. La solicitud de la inscripción de la organización política fue presentada el 18 de septiembre del 2023 ante el JNE.

Luis Fuentes niega que haya dado su autorización y su firma para enrolarse en ese partido político. Considera que estos casos deben ser investigados por el Ministerio Público.