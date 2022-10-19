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Comas: adulta espera cita en Traumatología desde hace año y medio en el Hospital Marino Molina

Rotafono de RPP | La paciente tiene una lesión en los meniscos y su larga espera por una cita en el Hospital Marino Molina de Comas afecta su trabajo, ya que ella labora parada y no puede hacerlo por su condición.
| | Victor Pacheco
La ciudadana indicó que espera desde hace más de un año por una cita en el Hospital Marino Molina

La ciudadana indicó que espera desde hace más de un año por una cita en el Hospital Marino Molina | Fuente: Defensoría del Pueblo/Rotafono

Rocío Zambrano es una ciudadana que se atiende en el Hospital Marino Molina Scippa de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Comas y está a la espera de una cita en el área de Traumatología desde hace un año y medio. Ella se comunicó con el Rotafono de RPP para hacer esta denuncia pública y pedir apoyo de las autoridades.

La señora declaró que tiene complicaciones en la rodilla y el médico le dijo que tenía una lesión en los meniscos, pero deben de hacerle más exámenes para saber su diagnóstico exacto y ver si debe de operarse. Ella aseguró que tiene mucho dolor en las piernas y no puede caminar, ni siquiera estar de pie; por eso, es vital que la atiendan lo antes posible.

La mujer realizó esta solicitud de ayuda debido a que no puede trabajar correctamente debido a su condición de salud y le están pidiendo el diagnóstico. Ella labora parada y corre el riesgo de que puedan despedirla o afectarla directamente debido a la demora en la cita no dada en el Hospital Marino Molina.

Estos son los documentos médicos que le han dado a la señora

Estos son los documentos médicos que le han dado a la señora | Fuente: Rotafono

Paciente pide ayuda de EsSalud

Rocío Zambrano agregó que también le mandaron a sacarse placas en la rodilla, como complemento para saber cuál es el procedimiento por seguir. Ella manifestó que no es la primera vez que sufre estas complicaciones, ya que en 2024 le dieron citas también, pero nunca fue atendida y ya tiene mucho tiempo esperando.

Por dicha razón, la ciudadana de 48 años hace este requerimiento, para que las autoridades de EsSalud y del hospital situado en Comas aceleren y realicen las gestiones respectivas. Cabe mencionar que varios pacientes están en la misma condición, la de esperar por citas desde hace muchos meses. 

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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