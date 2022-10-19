Comas: adulta espera cita en Traumatología desde hace año y medio en el Hospital Marino Molina

Rocío Zambrano es una ciudadana que se atiende en el Hospital Marino Molina Scippa de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Comas y está a la espera de una cita en el área de Traumatología desde hace un año y medio. Ella se comunicó con el Rotafono de RPP para hacer esta denuncia pública y pedir apoyo de las autoridades.

La señora declaró que tiene complicaciones en la rodilla y el médico le dijo que tenía una lesión en los meniscos, pero deben de hacerle más exámenes para saber su diagnóstico exacto y ver si debe de operarse. Ella aseguró que tiene mucho dolor en las piernas y no puede caminar, ni siquiera estar de pie; por eso, es vital que la atiendan lo antes posible.

La mujer realizó esta solicitud de ayuda debido a que no puede trabajar correctamente debido a su condición de salud y le están pidiendo el diagnóstico. Ella labora parada y corre el riesgo de que puedan despedirla o afectarla directamente debido a la demora en la cita no dada en el Hospital Marino Molina.