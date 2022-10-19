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Comas: adulta obtuvo cita luego de esperar un año y medio por atención en el Hospital Marino Molina

Rotafono de RPP | Rocío contó que después de hacer su pedido público a través de Rotafono, las autoridades de EsSalud se comunicaron con ella.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La señora de 48 años declaró que tiene complicaciones en la rodilla y el médico le dijo que tenía una lesión en los meniscos.

La señora de 48 años declaró que tiene complicaciones en la rodilla y el médico le dijo que tenía una lesión en los meniscos.

Rocío Zambrano se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer debido a que pudo atenderse en el Hospital Marino Molina después de un año y medio de espera por una cita en Traumatología debido a fuertes dolores de rodilla.

Rocío contó que después de hacer su pedido público a través de Rotafono, las autoridades de EsSalud se comunicaron con ella y le brindaron una cita para realizarse un examen de Rayos X para poder ver el estado de su rodilla y con la especialidad de Traumatología el pasado 6 de julio.

“Señores de RPP, les agradezco mucho lo que han hecho por mí, estoy muy agradecida con ustedes porque han resuelto mi caso inmediatamente, se han comunicado EsSalud por la cita de Rayos X”, contó Roció.

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¿Por qué era tan urgente brindarle citas a Rocío?

La señora de 48 años declaró que tiene complicaciones en la rodilla y el médico le dijo que tenía una lesión en los meniscos. Ella aseguró que tiene mucho dolor en las piernas y los exámenes eran sumamente importante para ella. 

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