Comas: joven con cáncer al estómago necesita urgente examen en el INEN

Liz Guerra se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), situado en el distrito limeño de Surquillo, a fin de le practiquen con urgencia un examen a su hermano Saúl Guerra Allca, de 34 años, quien tiene un tumor en el estómago.

Saúl Guerra fue diagnosticado de cáncer al estómago en abril pasado, pero tras perder su seguro en EsSalud, empezó a tratarse en el INEN desde el 10 de mayo, donde busca una cita para que le realicen una parascopia, un procedimiento para observar el interior del abdomen y evaluar el nivel de afectación.

Liz Guerra dijo que su hermano sufre intensos dolores, mientras espera postrado en cama la llamada del personal de salud para que le brinden una cita.

“Ayúdenos para que puedan ver a mi hermano, que le brinden ya esa cita, que le hagan esa parascopia. Nos dijeron que nos iban a llamar para esa cita y nada. Estamos yendo a averiguar y no nos dan respuesta. Nosotros no tenemos los medios económicos para llevarlo algún particular”, solicitó.

Liz comentó que el último martes llevó a su hermano al INEN, pero solo le dieron medicina analgésica para que le apliquen en casa. La familia pide que se realicen los estudios a fin de que el paciente reciba un tratamiento contra el cáncer.