Comas: paciente diabético reporta que no recibe insulina desde hace un mes en el Hospital Marino Molina

Asimismo, Luis afirmó que le brindaron un número para que pueda llamar y consultar sobre la llegada del medicamento, sin embargo, cuando realiza el enlace telefónico, no recibe ninguna respuesta.

"Es una burla lo que hacen, nos dan un teléfono, diciéndonos que nos van a llamar, pero nunca lo hacen", expresó indignado.



Luis Alberto Sotomayor hace un llamado a las autoridades de salud del Hospital Marino Molina de EsSalud para que puedan brindarle cuanto antes el medicamento, pues le preocupa el aumento de los niveles de insulina.

