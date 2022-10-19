menu
Comas: paciente diabético reporta que no recibe insulina desde hace un mes en el Hospital Marino Molina

Rotafono de RPP | Desde el 15 de diciembre, el paciente de EsSalud, Luis Alberto Sotomayor Figueroa, no recibe su dosis de insulina que se aplica a diario para tratar la diabetes que padece.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Desde el 15 de diciembre , el señor Luis Alberto no recibe su dosis de insulina.

Luis Alberto Sotomayor Figueroa, paciente diabético, se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que no recibe insulina, desde hace un mes, en el Hospital Marino Molina de EsSalud, en el distrito limeño de Comas

Desde el 15 de diciembre, el señor Luis Alberto no tiene acceso a la insulina que se aplica a diario para tratar la diabetes que padece. Según el señor de 70 años, sus niveles de azúcar se han elevado, afectando gravemente su salud. 

“Mi nivel de azúcar cuando me aplico mi dosis diaria de insulina es de 130 regularmente ahora ya hace un mes estoy entre 250 y 300. Esto es enormemente perjudicial por que con estos niveles todos mis órganos se ven afectados incluída mi visión”, afirmó Luis Sotomayor.

Asimismo, Luis afirmó que le brindaron un número para que pueda llamar y consultar sobre la llegada del medicamento, sin embargo, cuando realiza el enlace telefónico, no recibe ninguna respuesta.

"Es una burla lo que hacen, nos dan un teléfono, diciéndonos que nos van a llamar, pero nunca lo hacen", expresó indignado. 

Luis Alberto Sotomayor hace un llamado a las autoridades de salud del Hospital Marino Molina de EsSalud para que puedan brindarle cuanto antes el medicamento, pues le preocupa el aumento de los niveles de insulina. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
