Comas: paciente espera servicio de ecografía en hospital Sergio Bernales desde julio

Héctor Bravo se contactó con el Rotafono de RPP Noticias para reportar que está esperando una cita en ecografía en el Hospital Sergio E. Bernales, en el distrito limeño de Comas, desde julio.

El ciudadano indicó que necesita pasar por el examen médico, debido a que tiene que ser operado por una hernia inguinal. Sin embargo, no puede pasar por la intervención quirúrgica porque no está disponible en el centro de salud mencionado.

“Dicen que no hay servicio de ecografía hasta nuevo aviso. He regresado dos veces a finales de agosto y ahora en septiembre y sigue el aviso que no hay servicio”, señaló el hombre al Rotafono.