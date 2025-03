Comas: pacientes con TBC reportan que no reciben alimentos desde diciembre

Pacientes diagnosticados con tuberculosis en el Hospital Marino Molina de EsSalud se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que no reciben sus canastas de alimentos hace tres meses en el distrito limeño de Comas.

En el Día de la Lucha contra la Tuberculosis, los pacientes comentaron que, desde el 13 de diciembre del 2024, la municipalidad de Comas no les ha entregado los víveres, entre ellos, arroz, menestra, quinua, pescado enlatado, leche evaporada, aceite, papa seca y azúcar, los cuales son importantes para continuar con su recuperación.

“El 13 de diciembre nos dieron la canasta de noviembre y hasta la fecha no nos dan ninguna canasta más, o sea en diciembre, enero, febrero y marzo no tenemos nada de la municipalidad que es nuestro derecho”, expresó una paciente, quien dijo que el personal de salud ha remitido la lista de los pacientes a la comuna, pero desde esta le ha comunicado que no hay dinero.

Los afectados pidieron a través del Rotafono que se agilice la adquisión de los alimentos ya que son personas vulnerables que necesitan contar con el apoyo alimentario para combatir la TBC.

“Desde hace más de tres meses, los pacientes del programa de tuberculosis no estamos recibiendo las canastas de víveres. Los pacientes de TBC somos personas vulnerables y es lamentable que nos ignoren”, acotó otra ciudadadana que lleva su tratamiento en el Hospital Marino Molina.

Realizan compra de alimentos

En tanto, la oficina de Imagen de la municipalidad de Comas informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) demoró en transferir el presupuesto, por lo que ahora la comuna se encuentra en el proceso de compra de alimentos.

Se precisó que el proceso culminará a fin de mes y se espera entregar las canastas la primera semana de abril a los beneficiarios del Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis (Pantbc).