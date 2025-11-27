Comas: piden traslado de niño con neumonía a Hospital Marino Molina de EsSalud

Doraldina More Campos se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el urgente traslado de su hijo de nueve años al Hospital Marino Molina de EsSalud, en el distrito limeño de Comas, para que continúe su tratamiento contra la neumonía.

El niño no fue atendido el último martes en ese establecimiento de salud, por lo que tuvo que llevarlo al Hospital Sergio Bernales del Ministerio de Salud, donde se atiende de manera privada, pese a tener su seguro activo, denunció la madre de familia.

La señora Doraldina dijo que el 25 de noviembre buscó atención médica de emergencia para su hijo en el Hospital Marino Molina de EsSalud, pero el personal le negó el servicio, indicando que el seguro del niño estaba desactivado, según manifestó.

Luego acudió al Hospital Sergio Bernales, donde le indicaron que tenía el seguro de EsSalud y que no podían afiliarlo al Seguro Integral de Salud (SIS).

Ante esta situación y el grave estado de salud de su hijo, la madre de familia pidió que lo internaran en el Hospital Sergio Bernales, donde deberá pagar una hospitalización costosa de al menos siete días.

Madre no cuenta con dinero

La madre de familia hizo un llamado a EsSalud para que acepte a su hijo en el Hospital Marino Molina de EsSalud, ya que no cuenta con dinero para costear el tratamiento médico de manera privada.

“No sé cómo hacer porque yo no cuento con el dinero para atenderlo todos esos días y pagar a hospitalización. EsSalud debió atenderlo porque era una emergencia. Es un niño que está mal, que se está ahogando”, expresó angustiada.

Doraldina More añadió que SuSalud verificó que el menor cuenta con seguro en EsSalud hasta el 13 de marzo de 2026, por lo que no entiende la falta de atención.