menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Comas: piden traslado de niño con neumonía a Hospital Marino Molina de EsSalud

Rotafono de RPP | Doraldina More dijo que el establecimiento de salud negó la atención de su hijo, de nueve años, pese a tener seguro activo. Ahora no cuenta con dinero para pagar su internamiento en el Hospital Sergio Bernales del Minsa.
| | Laura Urbina Saldaña
“No sé cómo hacer porque yo no cuento con el dinero para atenderlo todos esos días y pagar a hospitalización

“No sé cómo hacer porque yo no cuento con el dinero para atenderlo todos esos días y pagar a hospitalización", dijo la madre de familia. | Fuente: Rotafono

Doraldina More Campos se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el urgente traslado de su hijo de nueve años al Hospital Marino Molina de EsSalud, en el distrito limeño de Comas, para que continúe su tratamiento contra la neumonía.

El niño no fue atendido el último martes en ese establecimiento de salud, por lo que tuvo que llevarlo al Hospital Sergio Bernales del Ministerio de Salud, donde se atiende de manera privada, pese a tener su seguro activo, denunció la madre de familia.

La señora Doraldina dijo que el 25 de noviembre buscó atención médica de emergencia para su hijo en el Hospital Marino Molina de EsSalud, pero el personal le negó el servicio, indicando que el seguro del niño estaba desactivado, según manifestó. 

Luego acudió al Hospital Sergio Bernales, donde le indicaron que tenía el seguro de EsSalud y que no podían afiliarlo al Seguro Integral de Salud (SIS).

Ante esta situación y el grave estado de salud de su hijo, la madre de familia pidió que lo internaran en el Hospital Sergio Bernales, donde deberá pagar una hospitalización costosa de al menos siete días.

Madre no cuenta con dinero 

La madre de familia hizo un llamado a EsSalud para que acepte a su hijo en el Hospital Marino Molina de EsSalud, ya que no cuenta con dinero para costear el tratamiento médico de manera privada.

“No sé cómo hacer porque yo no cuento con el dinero para atenderlo todos esos días y pagar a hospitalización. EsSalud debió atenderlo porque era una emergencia. Es un niño que está mal, que se está ahogando”, expresó angustiada.

Doraldina More añadió que SuSalud verificó que el menor cuenta con seguro en EsSalud hasta el 13 de marzo de 2026, por lo que no entiende la falta de atención.

Te recomendamos
Ayacucho: adulto mayor que sufrió un infarto pide ayuda para ser trasladado a un hospital en Lima

Ayacucho: adulto mayor que sufrió un infarto pide ayuda para ser trasladado a un hospital en Lima

 La Libertad: familia busca a mujer de 44 años que desapareció hace más de una semana

La Libertad: familia busca a mujer de 44 años que desapareció hace más de una semana

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Piden traslado de niño con neumonía Denuncian falta de atención Rotafono EsSalud Hospital Marino Molina Hospital Sergio Bernales Minsa
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ayacucho: adulto mayor que sufrió un infarto pide ayuda para ser trasladado a un hospital en Lima

Ayacucho: adulto mayor que sufrió un infarto pide ayuda para ser trasladado a un hospital en Lima

 San Juan de Lurigancho: hombre de 53 años consiguió cita ante sospecha de cáncer

San Juan de Lurigancho: hombre de 53 años consiguió cita ante sospecha de cáncer

 Arequipa: reportan obras abandonadas que ponen en riesgos a los vecinos del distrito de Aplao [VIDEO]

Arequipa: reportan obras abandonadas que ponen en riesgos a los vecinos del distrito de Aplao [VIDEO]

 San Juan de Lurigancho: paciente de 53 años pide ayuda para descartar cáncer al estómago

San Juan de Lurigancho: paciente de 53 años pide ayuda para descartar cáncer al estómago
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot