Comas: reportan poste inclinado en la avenida Felipe Pinglo desde hace seis meses

Mauro Caparachin Martinez se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que hay un poste inclinado ubicado en el cruce de la avenida Felipe Pinglo Alva con la calle Daniel Alcides Carrión, en el distrito limeño de Comas desde hace seis meses y hace un reclamo público para que lo solucionen antes de que ocurra un accidente.

El ciudadano comentó que esta estructura vertical está en la cuarta zona de Collique y que los vecinos temen caminar por ahí, pues piensan que el poste puede venirse en cualquier momento. Por ello, hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que vayan al lugar lo antes posible y lo retiren de inmediato.

"En cualquier momento cae y puede provocar lamentables consecuencias. Y es un poste que no sabemos en realidad a qué empresa pertenece", dijo el vecino. Asimismo, sostuvo que han avisado a la municipalidad o la policía, pero hacen caso omiso al no saber cuál es la entidad que tiene que hacerse cargo.