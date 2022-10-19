menu
Servicios públicos

Comas: reportan poste inclinado en la avenida Felipe Pinglo desde hace seis meses

Rotafono de RPP | Los vecinos tienen miedo de que ocurra en accidente en esta zona de Comas y señalaron que las autoridades han dejado la vía sin asfalto y la tierra entra a las casas.
| | Victor Pacheco
El poste se inclina más cada día que pasa

El poste se inclina más cada día que pasa | Fuente: Rotafono

Mauro Caparachin Martinez se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que hay un poste inclinado ubicado en el cruce de la avenida Felipe Pinglo Alva con la calle Daniel Alcides Carrión, en el distrito limeño de Comas desde hace seis meses y hace un reclamo público para que lo solucionen antes de que ocurra un accidente.

El ciudadano comentó que esta estructura vertical está en la cuarta zona de Collique y que los vecinos temen caminar por ahí, pues piensan que el poste puede venirse en cualquier momento. Por ello, hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que vayan al lugar lo antes posible y lo retiren de inmediato.

"En cualquier momento cae y puede provocar lamentables consecuencias. Y es un poste que no sabemos en realidad a qué empresa pertenece", dijo el vecino. Asimismo, sostuvo que han avisado a la municipalidad o la policía, pero hacen caso omiso al no saber cuál es la entidad que tiene que hacerse cargo.

El poste que está a punto de caer está en una zona que no está pavimentada

El poste que está a punto de caer está en una zona que no está pavimentada | Fuente: Rotafono

Poste puede ocasionar un accidente

En ese sentido, relató que el poste no tiene foco, pero puede ser de cable o internet y que es importante que las compañías se acerquen para verificar si se trata del suyo o no. "Este poste ya está bastante inclinado y en sus bases hemos podido apreciar que también se encuentra más rajado y el temor de los vecinos es que en cualquier momento pueda ceder", agregó.

Mauro Caparachin también manifestó que en esta zona han hecho obras en la pista y actualmente se encuentran sin asfaltar. Por eso, pide que terminen los trabajos, ya que ha pasado varios meses y las autoridades han dejado la vía sin pavimentar y la tierra se mete en las casas aledañas.

“Desde hace tiempo también los vecinos hemos estado invocando para que nos atiendan, no solo a la Municipalidad del distrito de Comas, también a la municipalidad provincial. Esperamos que todo esto nos sirva”, añadió el señor a través del Rotafono.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Comas poste inclinado poste a punto de colapsar rotafono
