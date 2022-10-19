Comas: vecinos preocupados por perrito encerrado en casa y gran presencia de roedores

Según Luis, la casa pertenecía a personas mayores quienes dieron en herencia a sus familiares pero estos no viven en la zona desde hace aproximadamente dos años.
Los vecinos del distrito limeño de Comas se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar la existencia de un perrito encerrado en una casa presuntamente abandonada ubicada en la cuadra siete de la avenida María Parado de Bellido.
Según un vecino, la casa pertenecía a personas mayores quienes dieron en herencia a sus familiares pero estos no viven en la zona desde hace aproximadamente dos años. Asimismo, los residentes pudieron notar un perrito llorando, tendría seis meses solo y algunas personas optan por tirarle comida debajo de la puerta o introducir el alimento por un pequeño agujero.
El vecino afirmó que ya hay presencia de roedores en la zona, estos ingresan por la casa de los vecinos y muchos de ellos han tenido que contratar personal para que pueda controlar la reproducción de los roedores.
“Estos roedores han empezado a ir a las casas. Hemos tenido que contratar a un especialista y ha tenido dos semanas para desratizar y ha colocado jaulas, hasta el momento ya se ha atrapado 35 ratas”, afirmó.
El vecino afirma que ya se han comunicado con la Municipalidad y han solicitado no solo fumigar la zona sino que también rescatar al perrito de quien temen por su salud pero hasta el momento no tiene una solución.
“Queremos pedir de manera urgente la intervención de la Municipalidad de Comas por una casa vecina que se encuentra prácticamente abandonada, en esta vivienda hay un perro que permanece encerrado todo el tiempo”, finalizó.
