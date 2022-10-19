Comas: vecinos preocupados por perrito encerrado en casa y gran presencia de roedores

Roedores en la zona

El vecino afirmó que ya hay presencia de roedores en la zona, estos ingresan por la casa de los vecinos y muchos de ellos han tenido que contratar personal para que pueda controlar la reproducción de los roedores.

“Estos roedores han empezado a ir a las casas. Hemos tenido que contratar a un especialista y ha tenido dos semanas para desratizar y ha colocado jaulas, hasta el momento ya se ha atrapado 35 ratas”, afirmó.



El vecino afirma que ya se han comunicado con la Municipalidad y han solicitado no solo fumigar la zona sino que también rescatar al perrito de quien temen por su salud pero hasta el momento no tiene una solución.



“Queremos pedir de manera urgente la intervención de la Municipalidad de Comas por una casa vecina que se encuentra prácticamente abandonada, en esta vivienda hay un perro que permanece encerrado todo el tiempo”, finalizó.