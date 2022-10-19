menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Comas: vecinos preocupados por perrito encerrado en casa y gran presencia de roedores

Rotafono de RPP | Los roedores ingresan a la casa de los vecinos quienes han contratado a un especialista que ya ha atrapado 35 ratas en una sola casa, ubicada en el distrito de Carabayllo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Según Luis, la casa pertenecía a personas mayores quienes dieron en herencia a sus familiares pero estos no viven en la zona desde hace aproximadamente dos años.

Según Luis, la casa pertenecía a personas mayores quienes dieron en herencia a sus familiares pero estos no viven en la zona desde hace aproximadamente dos años.

Los vecinos del distrito limeño de Comas se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar la existencia de un perrito encerrado en una casa presuntamente abandonada ubicada en la cuadra siete de la avenida María Parado de Bellido.

Según un vecino, la casa pertenecía a personas mayores quienes dieron en herencia a sus familiares pero estos no viven en la zona desde hace aproximadamente dos años. Asimismo, los residentes pudieron notar un perrito llorando, tendría seis meses solo y algunas personas optan por tirarle comida debajo de la puerta o introducir el alimento por un pequeño agujero.

Te recomendamos
Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a menor de 16 años con TDAH

Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a menor de 16 años con TDAH

 Hombre con fractura en el pie espera ser operado desde hace más de diez días en el Hospital Edgardo Rebagliati

Hombre con fractura en el pie espera ser operado desde hace más de diez días en el Hospital Edgardo Rebagliati

Roedores en la zona

El vecino afirmó que ya hay presencia de roedores en la zona, estos ingresan por la casa de los vecinos y muchos de ellos han tenido que contratar personal para que pueda controlar la reproducción de los roedores. 

“Estos roedores han empezado a ir a las casas. Hemos tenido que contratar a un especialista y ha tenido dos semanas para desratizar y ha colocado jaulas, hasta el momento ya se ha atrapado 35 ratas”, afirmó.  

El vecino afirma que ya se han comunicado con la Municipalidad y han solicitado no solo fumigar la zona sino que también rescatar al perrito de quien temen por su salud pero hasta el momento no tiene una solución.

“Queremos pedir de manera urgente la intervención de la Municipalidad de Comas  por una casa vecina que se encuentra prácticamente abandonada, en esta vivienda hay un perro que permanece encerrado todo el tiempo”, finalizó.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
basura roedores Carabayllo Rotafono Lima
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Lima: mujer de 77 años con dos aneurismas espera por operación desde hace un año en el Hospital Guillermo Almenara

Lima: mujer de 77 años con dos aneurismas espera por operación desde hace un año en el Hospital Guillermo Almenara

 Chorrillos: vecinos preocupados por cúmulos de basura en la avenida Las Gaviotas

Chorrillos: vecinos preocupados por cúmulos de basura en la avenida Las Gaviotas

 Hombre con fractura en el pie espera ser operado desde hace más de diez días en el Hospital Edgardo Rebagliati

Hombre con fractura en el pie espera ser operado desde hace más de diez días en el Hospital Edgardo Rebagliati

 La Molina: vecinos preocupados por no contar con agua desde hace tres días

La Molina: vecinos preocupados por no contar con agua desde hace tres días
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot