Cusco: caos por acumulación de basura, comercio ambulatorio y descarga de mercadería en la calle [VIDEO]

Accidente por el caos que se vive

"Todos los días se vie un caos por el desorden que generan los camiones que hacen descarga de mercadería", sostuvo un vecino. Además, recalcó que cerca está el colegio San José Obrero y esta situación es un peligro para los niños y adolescentes que estudian ahí.

Además, relató que recientemente hubo un accidente, en el cual se le amputó los dos pues a una menor de edad por "irresponsabilidad de estos medios de transporte". Y es que los videos muestran como los camiones dejan su mercadería sin tomar las precauciones necesarias.

"El comercio ambulatorio ha tomado las veredas y las calles aledañas. Muchos de estos comerciantes ponen sus mercaderías y uno ya no puede tomar el transporte público. Y el problema principal, me parece que son las montañas de basura que dejan los comerciantes", añadió.