menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Cusco: adulta con cáncer al útero requiere apoyo para ser referida al Hospital Regional del Cusco

Rotafono de RPP | Familia de la paciente de 34 años denuncia que hace dos meses pidió el reporte médico al Hospital Quillabamba para que sea trasladada al Hospital Regional del Cusco.
| | Victor Pacheco
La referencia del Hospital Quillabamba al Hospital Regional del Cusco se hizo hace varios meses atrás

La referencia del Hospital Quillabamba al Hospital Regional del Cusco se hizo hace varios meses atrás | Fuente: Rotafono

Humberto Cáceres es un padre de familia que se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo para su hija llamada Kerin Esther Cáceres Umeres debido a que padece cáncer al útero y debe ser trasladada al Hospital Regional del Cusco. Ella fue operada en el Hospital Quillabamba, pero no puede ser aceptada porque falta que entreguen el reporte médico.

El señor dio a conocer que el pasado 27 de octubre su hija de 34 años fue intervenida quirúrgicamente en el hospital de Quillabamba tras detectarle que tenía miomas; es decir, tumor benignos no cancerosos que crecen en la pared muscular del útero y le dijeron que el cáncer era solo una probabilidad.

Al final, resultó que sí tiene cáncer uterino; por dicha razón, mandaron una referencia al Hospital Regional del Cusco. Hace dos meses atrás mandaron aquel documento, pero la respuesta fue que necesitaban que el Hospital Quillabamba debía mandar el reporte médico para hacer efectivo su traslado.

La adulta de 34 años requiere que la evalúen para iniciar su tratamiento

La adulta de 34 años requiere que la evalúen para iniciar su tratamiento | Fuente: Rotafono

Familia denuncia al Hospital Quillabamba

Sin embargo, cuando el papá de Kerin fue a hacer el pedido le dijeron que la doctora encargada de la operación estaba de licencia por vacaciones y que debía esperar. "Nosotros le hemos solicitado y no nos quieren dar. No nos atienden. Lo que necesitamos es acá en Cusco", declaró Humberto Cáceres.

En ese sentido, añadió que su hija ya no está hospitalizada y ahora está en Cusco; además, ya hace sus quimioterapias, pero lo que pide el hospital regional cusqueño es el documento respectivo para saber de qué le han operado y, posteriormente, evaluar el tratamiento o procedimiento que requiere.

La familia de la paciente está indignada porque han pasado dos meses desde el pedido al Hospital Quillabamba y no han recibido ninguna respuesta. Mientras tanto, Kerin no sabe qué tratamiento que debe recibir. Por esta razón, hacen una denuncia pública para que las autoridades de salud agilicen los trámites.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Cusco cancer uterino hospital regional de cusco rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Lima: bebé recién nacida con tumores logró ser trasladada al INSN de San Borja

Lima: bebé recién nacida con tumores logró ser trasladada al INSN de San Borja

 La Libertad: padre busca a adolescente de 14 años que salió de su vivienda de madrugada

La Libertad: padre busca a adolescente de 14 años que salió de su vivienda de madrugada

 INSN: piden donantes de sangre para deportista de 13 años que llegó a Lima para ganarle la batalla al cáncer

INSN: piden donantes de sangre para deportista de 13 años que llegó a Lima para ganarle la batalla al cáncer

 Adulta con derrame pleural y quilotórax recibió atención en el INEN

Adulta con derrame pleural y quilotórax recibió atención en el INEN
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot