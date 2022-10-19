Cusco: adulta con cáncer al útero requiere apoyo para ser referida al Hospital Regional del Cusco

La referencia del Hospital Quillabamba al Hospital Regional del Cusco se hizo hace varios meses atrás | Fuente: Rotafono
Humberto Cáceres es un padre de familia que se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo para su hija llamada Kerin Esther Cáceres Umeres debido a que padece cáncer al útero y debe ser trasladada al Hospital Regional del Cusco. Ella fue operada en el Hospital Quillabamba, pero no puede ser aceptada porque falta que entreguen el reporte médico.
El señor dio a conocer que el pasado 27 de octubre su hija de 34 años fue intervenida quirúrgicamente en el hospital de Quillabamba tras detectarle que tenía miomas; es decir, tumor benignos no cancerosos que crecen en la pared muscular del útero y le dijeron que el cáncer era solo una probabilidad.
Al final, resultó que sí tiene cáncer uterino; por dicha razón, mandaron una referencia al Hospital Regional del Cusco. Hace dos meses atrás mandaron aquel documento, pero la respuesta fue que necesitaban que el Hospital Quillabamba debía mandar el reporte médico para hacer efectivo su traslado.
La adulta de 34 años requiere que la evalúen para iniciar su tratamiento | Fuente: Rotafono
Sin embargo, cuando el papá de Kerin fue a hacer el pedido le dijeron que la doctora encargada de la operación estaba de licencia por vacaciones y que debía esperar. "Nosotros le hemos solicitado y no nos quieren dar. No nos atienden. Lo que necesitamos es acá en Cusco", declaró Humberto Cáceres.
En ese sentido, añadió que su hija ya no está hospitalizada y ahora está en Cusco; además, ya hace sus quimioterapias, pero lo que pide el hospital regional cusqueño es el documento respectivo para saber de qué le han operado y, posteriormente, evaluar el tratamiento o procedimiento que requiere.
La familia de la paciente está indignada porque han pasado dos meses desde el pedido al Hospital Quillabamba y no han recibido ninguna respuesta. Mientras tanto, Kerin no sabe qué tratamiento que debe recibir. Por esta razón, hacen una denuncia pública para que las autoridades de salud agilicen los trámites.
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