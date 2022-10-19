Cusco: adulta con cáncer al útero requiere apoyo para ser referida al Hospital Regional del Cusco

Humberto Cáceres es un padre de familia que se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo para su hija llamada Kerin Esther Cáceres Umeres debido a que padece cáncer al útero y debe ser trasladada al Hospital Regional del Cusco. Ella fue operada en el Hospital Quillabamba, pero no puede ser aceptada porque falta que entreguen el reporte médico.

El señor dio a conocer que el pasado 27 de octubre su hija de 34 años fue intervenida quirúrgicamente en el hospital de Quillabamba tras detectarle que tenía miomas; es decir, tumor benignos no cancerosos que crecen en la pared muscular del útero y le dijeron que el cáncer era solo una probabilidad.

Al final, resultó que sí tiene cáncer uterino; por dicha razón, mandaron una referencia al Hospital Regional del Cusco. Hace dos meses atrás mandaron aquel documento, pero la respuesta fue que necesitaban que el Hospital Quillabamba debía mandar el reporte médico para hacer efectivo su traslado.