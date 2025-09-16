Cusco: padres de familia piden ayuda para promoción de colegio que están varados en Machu Picchu [VIDEO]

Juan Carlos Dedios Tume se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para él y los amigos de su hijo. Todos son estudiantes de entre 10 años y 11 años del colegio Latinoamericano de Piura y fueron de viaje de promoción a Cusco, pero se encuentran varados desde este último lunes en la ciudad de Machupicchu y desean retornar rápidamente al aeropuerto porque necesitan regresar a su casa.

El ciudadano indicó que están caminando por la vía férrea y teme por la salud de su hijo, ya que se ha agravado debido a una fuerte bronquitis y no tienen asistencia médica.

“Acá estamos caminando por la vía férrea, hacia la próxima ciudad, para tomar movilidad, estamos saliendo exactamente de Machu Picchu, aca voy junto a mi hijo, y más adelante van adelante padres de familias juntos a sus hijos, yo voy despacio con mi hijo porque él está mal con los bronquios”, afirmó el señor.

