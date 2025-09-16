Cusco: padres de familia piden ayuda para promoción de colegio que están varados en Machu Picchu [VIDEO]

Juan Carlos Dedios Tume se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para él y los amigos de su hijo. Todos son estudiantes de entre 10 años y 11 años del colegio Latinoamericano de Piura y fueron de viaje de promoción a Cusco, pero se encuentran varados desde este último lunes en la ciudad de Machupicchu y desean retornar rápidamente al aeropuerto porque necesitan regresar a su casa.
El ciudadano indicó que están caminando por la vía férrea y teme por la salud de su hijo, ya que se ha agravado debido a una fuerte bronquitis y no tienen asistencia médica.
“Acá estamos caminando por la vía férrea, hacia la próxima ciudad, para tomar movilidad, estamos saliendo exactamente de Machu Picchu, aca voy junto a mi hijo, y más adelante van adelante padres de familias juntos a sus hijos, yo voy despacio con mi hijo porque él está mal con los bronquios”, afirmó el señor.
Juan Carlos y la promoción de su hijo aterrizaron el viernes 12 de setiembre a la ciudad del Cusco, con la ilusión de tener una buena estadía. Sin embargo, no pensaron que podría haber una suspensión temporal de los servicios ferroviarios en la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu-Ollantaytambo, causada por bloqueos en el sector de Qoriwayrachina.
El hombre teme por la salud de él y de sus hijos, pues señaló que están caminado largos tramos para poder conseguir ayuda porque los menores se encuentra exhaustos y uno de ellos atraviesa por una complicada bronquitis.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.