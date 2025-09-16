menu
Cusco: padres de familia piden ayuda para promoción de colegio que están varados en Machu Picchu [VIDEO]

Rotafono de RPP | Juan Carlos Dedios afirmó que su menor hijo se encuentra con bronquitis en la ciudad del Cusco y necesita asistencia médica con urgencia.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Juan Carlos indica que están caminando por la vía férrea con su hijo y sus compañeros.
Juan Carlos indica que están caminando por la vía férrea con su hijo y sus compañeros.

Juan Carlos Dedios Tume se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para él y los amigos de su hijo. Todos son estudiantes de entre 10 años y 11 años del colegio Latinoamericano de Piura y fueron de viaje de promoción a Cusco, pero se encuentran varados desde este último lunes en la ciudad de Machupicchu y desean retornar rápidamente al aeropuerto porque necesitan regresar a su casa.

El ciudadano indicó que están caminando por la vía férrea y teme por la salud de su hijo, ya que se ha agravado debido a una fuerte bronquitis y no tienen asistencia médica. 

“Acá estamos caminando por la vía férrea, hacia la próxima ciudad, para tomar movilidad, estamos saliendo exactamente de Machu Picchu, aca voy junto a mi hijo, y más adelante van adelante padres de familias juntos a sus hijos, yo voy despacio con mi hijo porque él está mal con los bronquios”, afirmó el señor.

Decenas de ciudadanos varados en Cusco

Juan Carlos y la promoción de su hijo aterrizaron el viernes 12 de setiembre a la ciudad del Cusco, con la ilusión de tener una buena estadía. Sin embargo, no pensaron que podría haber una suspensión temporal de los servicios ferroviarios en la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu-Ollantaytambo, causada por bloqueos en el sector de Qoriwayrachina. 

El hombre teme por la salud de él y de sus hijos, pues señaló que están caminado largos tramos para poder conseguir ayuda porque los menores se encuentra exhaustos y uno de ellos atraviesa por una complicada bronquitis. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Cusco trenes Machu Picchu Rotafono Piura niños
