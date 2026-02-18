menu
Servicios públicos

Cusco: pobladores protestan hace ocho días en municipalidad de Villa Virgen por presuntos pagos irregulares

Rotafono de RPP | Habitantes piden intervención de la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue el giro de dinero a obras que no estaban incluidas en el Presupuesto Participativo, según denunció el dirigente del Comité de Autodefensa de Villa Virgen, en la provincia La Convención.
| | Laura Urbina Saldaña
Pobladores protestan hace ocho días en el frontis de la Municipalidad Distrital de Villa Virgen para exigir la intervención del Ministerio Público.

Pobladores protestan hace ocho días en el frontis de la Municipalidad Distrital de Villa Virgen para exigir la intervención del Ministerio Público.

Pobladores protestan hace ocho días en el frontis de la Municipalidad Distrital de Villa Virgen, en la provincia La Convención, región Cusco, para exigir la intervención del Ministerio Público por presuntos pagos irregularidades en la elaboración de expedientes de obras públicas. 

El presidente del Comité de Autodefensa de Villa Virgen, Yeison Martínez, precisó que la gestión de la alcaldesa Ruth Jerí Espino ha girado más de cuatro millones de soles en expedientes técnicos de obras que no fueron priorizadas en el Presupuesto Participativo en el 2026, según dijo el dirigente. 

“Son pagos irregulares por expedientes técnicos de obras que nunca fueron priorizadas en el presupuesto participativo del 2026. Son obras que hasta ahorita la población desconoce su origen o qué comunidad ha solicitado”, explicó.

Entre las irregularidades destacan la supuesta existencia de planillas fantasmas, adjudicaciones directas sin licitación y la falta de supervisión en proyectos de gran envergadura, mencionó el dirigente Yeison Martínez. 

Los manifestantes solicitan la renuncia de la alcaldesa y de los funcionarios implicados para garantizar la transparencia en el uso del presupuesto público.

"Estamos rodeando la municipalidad para que ya no continúe los pagos irregulares y que estos funcionarios, tanto la alcaldesa como los funcionarios renuncien, y de esa manera el pueblo pueda tener algo de justicia y podamos retener estos pagos irregulares de dos millones de soles", expresó Yeison Martínez.  

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Protesta en Villa Virgen Fiscalía Anticorrupción Rotafono Cusco Municipalidad Villa Virgen
