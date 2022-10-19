menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Cusco: reportan desabastecimiento de vacunas antirrábicas en centros de salud

Rotafono de RPP | Artesano fue mordido por un perro callejero el último domingo y hasta el momento no recibe la dosis contra la rabia en el Hospital Regional de Cusco.
| | Laura Urbina Saldaña
José Luis Mamani reportó que no hay vacunas antirrábicas en los centros de salud de Cusco.

José Luis Mamani reportó que no hay vacunas antirrábicas en los centros de salud de Cusco.

José Luis Mamani reportó al Rotafono de RPP que no hay vacunas antirrábicas en los centros de salud de la región Cusco. La situación de desabastecimiento quedó evidenciado cuando su hermano David Mamani Mora, de 47 años, un artesano sufrió la mordida de un perro el último domingo en el cusqueño de Wánchaq

El señor José Luis contó que su hermano David fue mordido en la pantorrilla izquierda por un can callejero; sin embargo, desde cuatro días no puede acceder a la vacuna antirrábica debido al desabastecimiento en los centros médicos públicos y privados. 

José Luis dijo que han visitado varios centros de salud y clínicas e incluso acudió al Hospital Regional de Cusco y les han informado que no hay vacunas. Personal de salud anunció que posiblemente hoy llegarán las dosis, pero hasta el momento no son distribuidas al establecimiento de salud. 

“Después de que le mordiera el perro llegamos al centro de salud, donde le hicieron la curación, pero nos indicaron que no hay vacunas antirrábicas. Hemos acudido a las clínicas y al Hospital Regional y hasta ahora no hay vacunas”, precisó el señor José Luis, quien advirtió con protestar contra los funcionarios de Salud. 

Afirmó que hoy en el Hospital Regional de Cusco le colocaron a su hermano una vacuna contra el tétano ante la escasez de la vacuna antirrábica. 

La familia del paciente se mostró preocupada por la falta de la vacuna contra la rabia en el Perú. Además, cuestionó que se promueva una vacunación canina el 17 de agosto, cuando no hay dosis para proteger a las personas.


Te recomendamos
Callao: piden ayuda para que operen a paciente que fue baleado en el pulmón

Callao: piden ayuda para que operen a paciente que fue baleado en el pulmón

 Los Olivos: paciente diabético reporta desabastecimiento de insulina en el Policlínico El Trébol EsSalud

Los Olivos: paciente diabético reporta desabastecimiento de insulina en el Policlínico El Trébol EsSalud

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Vacunas contra la rabia Vacuna antirrrábica Rotafono Cusco Hospital Regional de Cusco
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Callao: piden ayuda para que operen a paciente que fue baleado en el pulmón

Callao: piden ayuda para que operen a paciente que fue baleado en el pulmón

 Los Olivos: paciente diabético reporta desabastecimiento de insulina en el Policlínico El Trébol

Los Olivos: paciente diabético reporta desabastecimiento de insulina en el Policlínico El Trébol

 Piura: vecinos de Salitral reportan falta de agua hace tres semanas

Piura: vecinos de Salitral reportan falta de agua hace tres semanas

 Recién nacida con mal congénito es trasladada al Hospital Almenara de EsSalud

Recién nacida con mal congénito es trasladada al Hospital Almenara de EsSalud
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot