Cusco: reportan desabastecimiento de vacunas antirrábicas en centros de salud

José Luis Mamani reportó al Rotafono de RPP que no hay vacunas antirrábicas en los centros de salud de la región Cusco. La situación de desabastecimiento quedó evidenciado cuando su hermano David Mamani Mora, de 47 años, un artesano sufrió la mordida de un perro el último domingo en el cusqueño de Wánchaq.

El señor José Luis contó que su hermano David fue mordido en la pantorrilla izquierda por un can callejero; sin embargo, desde cuatro días no puede acceder a la vacuna antirrábica debido al desabastecimiento en los centros médicos públicos y privados.

José Luis dijo que han visitado varios centros de salud y clínicas e incluso acudió al Hospital Regional de Cusco y les han informado que no hay vacunas. Personal de salud anunció que posiblemente hoy llegarán las dosis, pero hasta el momento no son distribuidas al establecimiento de salud.

“Después de que le mordiera el perro llegamos al centro de salud, donde le hicieron la curación, pero nos indicaron que no hay vacunas antirrábicas. Hemos acudido a las clínicas y al Hospital Regional y hasta ahora no hay vacunas”, precisó el señor José Luis, quien advirtió con protestar contra los funcionarios de Salud.

Afirmó que hoy en el Hospital Regional de Cusco le colocaron a su hermano una vacuna contra el tétano ante la escasez de la vacuna antirrábica.

La familia del paciente se mostró preocupada por la falta de la vacuna contra la rabia en el Perú. Además, cuestionó que se promueva una vacunación canina el 17 de agosto, cuando no hay dosis para proteger a las personas.