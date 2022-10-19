Denuncian presuntas irregularidades en examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal

A través del Rotafono de RPP, padres y postulantes denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de examen de admisión de diferentes carreras en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en Lima, que se realizó el 30 de marzo.

Los padres de familia, cuyos hijos postularon a Medicina, Derecho, Odontología, entre otras carreras profesionales, realizaron una protesta en el frontis de Oficina Central de Admisión del mencionado centro de estudios superior para denunciar un supuesto fraude.

“El examen de la Villarreal ha sido un fraude. Hay postulantes con puntaje de mérito y dentro del cuadro de vacantes, pero figuran que no han ingresado en la página web de la universidad”. Por ejemplo, hay un caso en el puesto 49 de 75 vacantes que aparece fuera”, expresaron.

Edwin Janampa dijo que su hija postuló al examen de admisión al programa de Derecho y en el orden de mérito de la carrera ocupó el puesto 34, pero en la relación de los resultados del examen difundido por la institución educativa, le colocaron que no ingresó y hay 60 vacantes, según explicó.

“No es el único caso, hay varios postulantes que alcanzaron la plaza de vacantes, pero de igual forma le colocaron que no ingresaron”, añadió.

Los padres y postulantes afectados piden que las autoridades de la Universidad Nacional Federico Villarreal den explicaciones y demandan información transparente sobre la lista y puntaje de los postulantes que ingresaron a la casa superior de estudios.

“Las autoridades no dan la cara y dicen que el encargado no ha venido. ¡Necesitamos que se respete el esfuerzo de los chicos!”, expresaron.

Un equipo de RPP recogió el malestar de los afectados y buscó entrevistar a los funcionarios para que realicen su descargo, pero no fue posible.