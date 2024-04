Director pide ayuda tras colapso del colegio Montegrande Alto Huarmaca en Piura

Alrededor de 150 niños son los perjudicados pues no tienen dónde estudiar. Según el director, esta institución educativa tiene alrededor de 40 años de antigüedad y este hecho ha puesto a todos en alerta. Los 14 docentes que enseñan en la institución se han quedado sorprendidos y no saben cuándo se reanudarán las clases.



Mientras tanto, el director del colegio hace un llamado al Gobierno Regional y al PRONIED para que puedan brindarles aulas prefabricadas para que los estudiantes puedan estudiar y no pierdan clases.



Estamos pidiendo a las autoridades que nos procuren aulas prefabricadas aunque sabemos que no hay presupuesto en la Municipalidad, (...) porque las aulas son insuficientes”, señaló el director Víctor Erasmo.