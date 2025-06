Docente necesita referencia para ser operada del pulmón en el Hospital Rebagliati

La docente Miriam Orué Cuadros, de 55 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, ya que necesita una referencia para ser operada del pulmón derecho en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima.

La profesora acudió hoy miércoles 4 de junio al Hospital Rebagliati para que se realice una embolización, es decir, cauterizar algunas arterias afectadas por un hongo en su pulmón derecho; sin embargo, no pudieron hacerlo debido a la falta de la referencia del servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente donde se atiende con frecuencia.

“Necesito estar hospitalizada en Cirugía de Tórax del Hospital Rebagliati para que me hagan la embolización, es por eso que se requiere con urgencia la referencia. Mi vida está en riesgo, en cualquier momento puedo perder la vida. Me siento muy mal emocionalmente”, expresó Miriam.

Miriam Orué, madre de cinco hijos, dijo que el personal le indicó que no pueden hacer el procedimiento de alta complejidad porque no tiene la referencia y porque no cuentan con camas disponibles.

La maestra se encuentra desesperada porque estuvo esperando hace tres meses por su operación, ya que debido a la falta de materiales no pudieron hacerlo antes. La paciente afirma que su vida está en peligro, ya que su pulmón izquierdo también se encuentra enfermo.